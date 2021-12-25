Боже, який кайф! Як українська покеристка виграла круту роздачу в інтернеті (відео)

Українська покеристка Вероніка Козленко / Фото: Instagram Вероніки Козленко
В онлайн-покері нерідко відбуваються дивні та нелогічні роздачі. Певною мірою це пояснюється не тільки збігом обставин, але й великою кількістю фішів в інтернеті.
Читайте також: П'ять основних відмінностей між онлайн-і офлайн-покером
Кумедна ситуація днями сталася з українською покеристкою Веронікою Козленко. Дівчина вирішила покатати в одному з онлайн-румів напередодні Різдва.
В одній із роздач красуня отримала одномасні QJ♥️. Вже на торні українка зібрала флеш, оскільки на стіл лягли 5♣️7♥️9♥️5♥️. Втім, рівер сплутав їй усі карти, оскільки прилетіла 7♠️.
Читайте також: Три лайфхаки, як покращити гру в покер
У грі залишалося ще двоє суперників, тож був ризик нарватися на фул-хаус. І все ж таки Вероніка вирішила ризикнути і піти в олл-ін, проте вже наступний її суперник без роздумів зробив "кол".
Дівчина вже готова була прощатися з банком, однак опонент засвіту одномасні 9Т♠️. Полегшення у Козленка було чимало, від такого справді можна зловити кайф!
@pokeroffru Вероніка (twitch.tv/13_nika_13) виставляється з флешем на рівері у флайті Grand Prix PKO на #partypoker ! #покер #стримерка #твічмоменти #покерукраїна ♬ оригінальний звук – Покерні хайлайти