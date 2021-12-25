Боже, який кайф! Як українська покеристка виграла круту роздачу в інтернеті (відео)

Українська покеристка Вероніка Козленко / Фото: Instagram Вероніки Козленко

В онлайн-покері нерідко відбуваються дивні та нелогічні роздачі. Певною мірою це пояснюється не тільки збігом обставин, але й великою кількістю фішів в інтернеті.

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Кумедна ситуація днями сталася з українською покеристкою Веронікою Козленко. Дівчина вирішила покатати в одному з онлайн-румів напередодні Різдва.

В одній із роздач красуня отримала одномасні QJ♥️. Вже на торні українка зібрала флеш, оскільки на стіл лягли 5♣️7♥️9♥️5♥️. Втім, рівер сплутав їй усі карти, оскільки прилетіла 7♠️.

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У грі залишалося ще двоє суперників, тож був ризик нарватися на фул-хаус. І все ж таки Вероніка вирішила ризикнути і піти в олл-ін, проте вже наступний її суперник без роздумів зробив "кол".

Дівчина вже готова була прощатися з банком, однак опонент засвіту одномасні 9Т♠️. Полегшення у Козленка було чимало, від такого справді можна зловити кайф!