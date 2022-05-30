1 июня 19:00
Польша --
Уэльс --
1 июня 21:45
Шотландия --
Украина --
1 июня 21:45
Италия --
Аргентина --
2 июня 21:45
Чехия --
Швейцария --
2 июня 21:45
Испания --
Португалия --
3 июня 21:45
Хорватия --
Австрия --
3 июня 21:45
Франция --
Дания --
3 июня 21:45
Бельгия --
Нидерланды --
4 июня 16:00
Армения --
Ирландия --
4 июня 19:00
Венгрия --
Англия --
4 июня 21:45
Италия --
Германия --
5 июня 21:45
Чехия --
Испания --
5 июня 21:45
Португалия --
Швейцария --
6 июня 21:45
Хорватия --
Франция --
6 июня 21:45
Австрия --
Дания --
7 июня 21:45
Италия --
Венгрия --
7 июня 21:45
Германия --
Англия --
8 июня 21:45
Шотландия --
Армения --
8 июня 21:45
Уэльс --
Нидерланды --
8 июня 21:45
Бельгия --
Польша --
8 июня 21:45
Ирландия --
Украина --
9 июня 21:45
Португалия --
Чехия --
9 июня 21:45
Швейцария --
Испания --
10 июня 21:45
Австрия --
Франция --
10 июня 21:45
Дания --
Хорватия --
11 июня 16:00
Украина --
Армения --
11 июня 19:00
Ирландия --
Шотландия --
11 июня 21:45
Нидерланды --
Польша --
11 июня 21:45
Уэльс --
Бельгия --
11 июня 21:45
Англия --
Италия --
11 июня 21:45
Венгрия --
Германия --
12 июня 21:45
Испания --
Чехия --
12 июня 21:45
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Бог ему в помощь: игрок из Швеции выиграл два турнира по покеру за один вечер

Анатолий Дерека
30 мая, 20:24
Джерри Один не побоялся залететь в два онлайн-ивента на серии SCOOP и сумел достичь максимального успеха

Джерри Один выиграл уже четвертый титул на SCOOP

Близится к окончанию весенний кубок по онлайн-покеру, который проводится одним из крупнейших покер-румов мира. Вчера успех праздновал украинец.

Владислав Мартыненко выиграл восьмой титул SCOOP для нашей страны, заработав 17,3 тысячи долларов. В тот же вечер редкое достижение покорилось шведу Джерри Одину.

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Парень с "божественной" фамилией зарегистрировался сразу на два ивента в течение одного вечера и в обоих стал победителем. Причем, в разных дисциплинах – Безлимитной Омахе и Холдеме.

В первом ивенте Джерри сумел заработать 28,1 тысячу долларов, а во втором – 11,1К. Для него это уже четвертая победа на SCOOP за всю карьеру.

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Кроме того, в прошлом году Один дважды триумфовал на WCOOP (чемпионат мира по онлайн-покеру). Всего в интернете он успел заработать более 9 миллионов долларов.

К слову, на днях бразилец Рафаэль Мораес выиграл турнир SCOOP в прямом эфире на стриме. Это позволило ему заработать аж 44 тысячи.