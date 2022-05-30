1 червня 19:00
Польща --
Уельс --
1 червня 21:45
Шотландія --
Україна --
1 червня 21:45
Італія --
Аргентина --
2 червня 21:45
Чехія --
Швейцарія --
2 червня 21:45
Іспанія --
Португалія --
3 червня 21:45
Хорватія --
Австрія --
3 червня 21:45
Франція --
Данія --
3 червня 21:45
Бельгія --
Нідерланди --
4 червня 16:00
Вірменія --
Ірландія --
4 червня 19:00
Угорщина --
Англія --
4 червня 21:45
Італія --
Німеччина --
5 червня 21:45
Чехія --
Іспанія --
5 червня 21:45
Португалія --
Швейцарія --
6 червня 21:45
Хорватія --
Франція --
6 червня 21:45
Австрія --
Данія --
7 червня 21:45
Італія --
Угорщина --
7 червня 21:45
Німеччина --
Англія --
8 червня 21:45
Шотландія --
Вірменія --
8 червня 21:45
Уельс --
Нідерланди --
8 червня 21:45
Бельгія --
Польща --
8 червня 21:45
Ірландія --
Україна --
9 червня 21:45
Португалія --
Чехія --
9 червня 21:45
Швейцарія --
Іспанія --
10 червня 21:45
Австрія --
Франція --
10 червня 21:45
Данія --
Хорватія --
11 червня 16:00
Україна --
Вірменія --
11 червня 19:00
Ірландія --
Шотландія --
11 червня 21:45
Нідерланди --
Польща --
11 червня 21:45
Уельс --
Бельгія --
11 червня 21:45
Англія --
Італія --
11 червня 21:45
Угорщина --
Німеччина --
12 червня 21:45
Іспанія --
Чехія --
12 червня 21:45
Швейцарія --
Португалія --
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Бог йому на допомогу: гравець зі Швеції виграв два турніри з покеру за один вечір

Анатолій Дерека
30 травня, 20:24
Джеррі Один не побоявся залетіти у два онлайн-івенти на серії SCOOP і зумів досягти максимального успіху

Джеррі Один виграв четвертий титул на SCOOP

Наближається до закінчення весняний кубок по онлайн-покеру, який проводиться одним з найбільших покер-румів світу. Вчора успіх святкував українець.

Владислав Мартиненко виграв восьмий титул SCOOP для нашої країни, заробивши 17,3 тисячі доларів. Того ж вечора рідкісне досягнення підкорилося шведу Джеррі Одіну.

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Хлопець із "божественним" прізвищем зареєструвався відразу на два івенти протягом одного вечора і в обох став переможцем. Причому, у різних дисциплінах – Безлімітному Омаху та Холдемі.

У першому івенті Джеррі зумів заробити 28,1 тисячі доларів, а в другому – 11,1К. Це вже четверта перемога на SCOOP за всю кар'єру.

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Крім того, минулого року Один двічі тріумфував на WCOOP (чемпіонат світу з онлайн-покеру). Загалом в інтернеті він встиг заробити понад 9 мільйонів доларів.

До речі, днями бразилець Рафаель Мораєс виграв турнір SCOOP у прямому ефірі на стрімі. Це дозволило йому заробити аж 44 тисячі.