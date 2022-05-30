Бог йому на допомогу: гравець зі Швеції виграв два турніри з покеру за один вечір

Джеррі Один виграв четвертий титул на SCOOP

Наближається до закінчення весняний кубок по онлайн-покеру, який проводиться одним з найбільших покер-румів світу. Вчора успіх святкував українець.

Владислав Мартиненко виграв восьмий титул SCOOP для нашої країни, заробивши 17,3 тисячі доларів. Того ж вечора рідкісне досягнення підкорилося шведу Джеррі Одіну.

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Хлопець із "божественним" прізвищем зареєструвався відразу на два івенти протягом одного вечора і в обох став переможцем. Причому, у різних дисциплінах – Безлімітному Омаху та Холдемі.

У першому івенті Джеррі зумів заробити 28,1 тисячі доларів, а в другому – 11,1К. Це вже четверта перемога на SCOOP за всю кар'єру.

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Крім того, минулого року Один двічі тріумфував на WCOOP (чемпіонат світу з онлайн-покеру). Загалом в інтернеті він встиг заробити понад 9 мільйонів доларів.

До речі, днями бразилець Рафаель Мораєс виграв турнір SCOOP у прямому ефірі на стрімі. Це дозволило йому заробити аж 44 тисячі.