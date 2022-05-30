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Українець виграв великий турнір в інтернеті та заробив солідну суму

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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30 травня, 13:56
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Владислав Мартиненко успішно відіграв онлайн-турнір на серії SCOOP, піднявши понад 17 тисяч доларів
Почалася серія онлайн-турнірів SCOOP 2022
Почалася серія онлайн-турнірів SCOOP 2022

Добігає кінця серія SCOOP (весняний кубок по онлайн-покеру). На ній вдало виступають українці, які виграли вже понад сотню тисяч доларів у сумі.

Вчора наш співвітчизник став одним із переможців кубка. Владислав Мартиненко під ніком "VladTheSlaye" вдало залетів до івенту з бай-іном 1050 доларів.

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Загалом участь у турнірі взяли 44 гравці, яких Мартиненко залишив позаду. Перемога у турнірі дозволила українцеві поповнити свій рахунок на 17,3 тисячі доларів.

Для України це восьмий тріумф на SCOOP цього року. Лідирують ж бразильці, які завоювали більше третини трофеїв. Однак у загальному лідерборді поки що немає рівних Патріку Леонарду з Англії.

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До речі, британець виступає в онлайн-івентах із благодійною метою. Леонард пообіцяв відправити частину своїх призових із SCOOP українцям, які постраждали від військової агресії Росії

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