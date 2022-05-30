Украинец выиграл крупный турнир в интернете и заработал солидную сумму

Владислав Мартыненко успешно отыграл онлайн-турнир на серии SCOOP, подняв более 17 тысяч долларов

Началась серия онлайн-турниров SCOOP 2022

Подходит к концу серия SCOOP (весенний кубок по онлайн-покеру). На ней удачно выступают украинцы, выигравшие уже более сотни тысяч долларов в сумме.

Вчера же наш соотечественник стал одним из победителей кубка. Владислав Мартыненко под ником "VladTheSlaye" удачно залетел в ивент с бай-ином 1050 долларов.

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Всего участие в турнире приняли 44 игрока, которых Мартыненко оставил позади. Победа в турнире позволила украинцу пополнить свой счет на 17,3 тысячи долларов.

Для Украины это восьмой триумф на SCOOP в этом году. Лидируют же бразильцы, которые завоевали больше трети трофеев. Однако в общем лидерборде пока нет равных Патрику Леонарду из Англии.

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К слову, британец выступает в онлайн-ивентах с благотворительной целью. Леонард пообещал отправить часть своих призовых со SCOOP украинцам, которые пострадали от военной агрессии России.