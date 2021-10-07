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Главная Игра Киберспорт

Анонсирован первый патч FIFA22. Какие изменения ждут любителей футбольного симулятора

Анатолий Дерека
7 октября, 18:15
Electronic Arts решили повысить зрелищность видеоигры с помощью ослабления скиллов вратарей

У FIFA22 появится первый патч / Фото: Getty Images

1 октября состоялся официальный релиз нового футбольного симулятора FIFA22. Ранее стали известны 22 лучших футболиста по версии игры.

Также компания Electronic Arts анонсировала первый патч для симулятора. Основные изменения коснулись вратарей. Создатели ослабили их игру при ударах из пределов штрафной площади, а также при выходах один на один, чтобы забить было легче.

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Кроме того, киперы получили новую анимацию прыжков за мячом, которая придаcт больше реалистичности реакции. Помимо этого, апдейты коснулись и защитников.

Арбитры не будут фиксировать нарушение при чистой игре в мяч, тогда как игрокам атаки исправили ошибки с ложными замахами. Выход обновление состоится в ближайшее время на ПК, а позже и на консолях PlayStation и Xbox.

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Отметим, что главной фишкой симулятора стала технология HyperMotion, с помощью которой в игре появились новые анимации и ракурсы футбольного матча.

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