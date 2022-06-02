Английский игрок отправит 18 миллионов долларов на помощь Украине

Патрик Леонард поможет Украине в войне с Россией / Фото: Pocketfives

Весенний кубок по онлайн-покеру подошел к концу. Украинцы немало пошумели в нем, заработав в сумме девять трофеев и более 100 тысяч долларов призовых.

Самым успешным игроком на SCOOP стал британский мастер интернет-покера Патрик Леонард. Он занял первое место в общем зачете серии по баллам, а также в зачете SCOOP Medium. Также ему покорилась третья позиция в рейтинге SCOOP High.

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Параллельно Леонард принимал участие и в серии GGOC в другом покер-рум, где стал третьим в общем зачете. На своей страничке в Twitter Патрик отчитался о суммарном успехе.

Всего padspoker заработал 72,5 тысячи долларов. При этом 25% от этой суммы, а именно 18,1М, покерист отправит украинским благотворительным фондам, которые помогают нашим соотечественникам во время войны против России.

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К слову, ранее украинец Александр Макаренко сумел выиграть турнир и 2,9 тысячи долларов призовых, обогнав более 11 тысячи оппонентов. При этом SeoZver вложил бай-ин всего 2 доллара.