2 июня 21:45
Испания --
Португалия --
2 июня 21:45
Чехия --
Швейцария --
3 июня 21:45
Франция --
Дания --
3 июня 21:45
Бельгия --
Нидерланды --
3 июня 21:45
Хорватия --
Австрия --
4 июня 16:00
Армения --
Ирландия --
4 июня 19:00
Венгрия --
Англия --
4 июня 21:45
Италия --
Германия --
5 июня 19:00
Уэльс --
Украина --
5 июня 21:45
Чехия --
Испания --
5 июня 21:45
Португалия --
Швейцария --
6 июня 21:45
Хорватия --
Франция --
6 июня 21:45
Австрия --
Дания --
7 июня 21:45
Германия --
Англия --
7 июня 21:45
Италия --
Венгрия --
8 июня 21:45
Уэльс --
Нидерланды --
8 июня 21:45
Ирландия --
Украина --
8 июня 21:45
Шотландия --
Армения --
8 июня 21:45
Бельгия --
Польша --
9 июня 21:45
Швейцария --
Испания --
9 июня 21:45
Португалия --
Чехия --
10 июня 21:45
Дания --
Хорватия --
10 июня 21:45
Австрия --
Франция --
11 июня 16:00
Украина --
Армения --
11 июня 19:00
Ирландия --
Шотландия --
11 июня 21:45
Нидерланды --
Польша --
11 июня 21:45
Венгрия --
Германия --
11 июня 21:45
Англия --
Италия --
11 июня 21:45
Уэльс --
Бельгия --
12 июня 21:45
Испания --
Чехия --
12 июня 21:45
Швейцария --
Португалия --
13 июня 21:45
Франция --
Хорватия --
13 июня 21:45
Дания --
Австрия --
14 июня 19:00
Армения --
Шотландия --
14 июня 21:45
Украина --
Ирландия --
14 июня 21:45
Англия --
Венгрия --
14 июня 21:45
Германия --
Италия --
14 июня 21:45
Польша --
Бельгия --
14 июня 21:45
Нидерланды --
Уэльс --
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Английский игрок отправит 18 миллионов долларов на помощь Украине

Анатолий Дерека
2 июня, 15:31
Покерист Патрик Леонард стал победителем лидерборда онлайн-серии SCOOP и решил отправить часть своих призовых украинцам

Патрик Леонард поможет Украине в войне с Россией / Фото: Pocketfives

Весенний кубок по онлайн-покеру подошел к концу. Украинцы немало пошумели в нем, заработав в сумме девять трофеев и более 100 тысяч долларов призовых.

Самым успешным игроком на SCOOP стал британский мастер интернет-покера Патрик Леонард. Он занял первое место в общем зачете серии по баллам, а также в зачете SCOOP Medium. Также ему покорилась третья позиция в рейтинге SCOOP High.

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Параллельно Леонард принимал участие и в серии GGOC в другом покер-рум, где стал третьим в общем зачете. На своей страничке в Twitter Патрик отчитался о суммарном успехе.

Всего padspoker заработал 72,5 тысячи долларов. При этом 25% от этой суммы, а именно 18,1М, покерист отправит украинским благотворительным фондам, которые помогают нашим соотечественникам во время войны против России.

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К слову, ранее украинец Александр Макаренко сумел выиграть турнир и 2,9 тысячи долларов призовых, обогнав более 11 тысячи оппонентов. При этом SeoZver вложил бай-ин всего 2 доллара.