Как превратить два доллара в тысячи: рецепт успеха игрока в покер из Украины

Наш покерист Александр Макаренко выиграл массовый онлайн-ивент на 11,4 тысячи участников

Cерия онлайн-турниров SCOOP 2022 - крупнейшая в интернете

Подходит к концу весенний кубок по онлайн-покеру (SCOOP), который проводится одним из крупнейших онлайн-румов. Украинцы продолжают собирать призовые, перевалив за отметку в 100 тысяч.

К тому же, до вчерашнего дня наши покеристы выиграли восемь трофеев SCOOP. Позже была добыта и девятая победа, которая досталась Александру Макаренко.

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Наш игрок под ником "SeoZver" решил зайти в ивент всего за 2,2 доллара и сумел преодолеть длинное поле из 11 с лишним тысяч оппонентов. Триумф позволил ему поднять 2,9 тысячи долларов.

За несколько дней до финиша серии в общем лидерборде лидирует британский покерист Патрик Леонард, у которого на счету 1620 очков. Ранее игрок обещал отдать часть от своих призовых на SCOOP украинцам на благотворительность.

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К слову, на днях бразилец Рафаэль Мораес выиграл турнир SCOOP в прямом эфире на стриме. Это позволило ему заработать аж 44 тысячи.