2 червня 21:45
Іспанія --
Португалія --
2 червня 21:45
Чехія --
Швейцарія --
3 червня 21:45
Франція --
Данія --
3 червня 21:45
Бельгія --
Нідерланди --
3 червня 21:45
Хорватія --
Австрія --
4 червня 16:00
Вірменія --
Ірландія --
4 червня 19:00
Угорщина --
Англія --
4 червня 21:45
Італія --
Німеччина --
5 червня 19:00
Уельс --
Україна --
5 червня 21:45
Чехія --
Іспанія --
5 червня 21:45
Португалія --
Швейцарія --
6 червня 21:45
Хорватія --
Франція --
6 червня 21:45
Австрія --
Данія --
7 червня 21:45
Німеччина --
Англія --
7 червня 21:45
Італія --
Угорщина --
8 червня 21:45
Уельс --
Нідерланди --
8 червня 21:45
Ірландія --
Україна --
8 червня 21:45
Шотландія --
Вірменія --
8 червня 21:45
Бельгія --
Польща --
9 червня 21:45
Швейцарія --
Іспанія --
9 червня 21:45
Португалія --
Чехія --
10 червня 21:45
Данія --
Хорватія --
10 червня 21:45
Австрія --
Франція --
11 червня 16:00
Україна --
Вірменія --
11 червня 19:00
Ірландія --
Шотландія --
11 червня 21:45
Нідерланди --
Польща --
11 червня 21:45
Угорщина --
Німеччина --
11 червня 21:45
Англія --
Італія --
11 червня 21:45
Уельс --
Бельгія --
12 червня 21:45
Іспанія --
Чехія --
12 червня 21:45
Швейцарія --
Португалія --
13 червня 21:45
Франція --
Хорватія --
13 червня 21:45
Данія --
Австрія --
14 червня 19:00
Вірменія --
Шотландія --
14 червня 21:45
Україна --
Ірландія --
14 червня 21:45
Англія --
Угорщина --
14 червня 21:45
Німеччина --
Італія --
14 червня 21:45
Польща --
Бельгія --
14 червня 21:45
Нідерланди --
Уельс --
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Англійський гравець надішле 18 мільйонів доларів на допомогу Україні

Анатолій Дерека
2 червня, 15:31
Покерист Патрік Леонард став переможцем лідерборду онлайн-серії SCOOP та вирішив відправити частину своїх призових українцям

Патрік Леонард допоможе Україні у війні з Росією / Фото: Pocketfives

Весняний кубок по онлайн-покеру добіг кінця. Українці чимало пошуміли в ньому, заробивши у сумі дев'ять трофеїв та понад 100 тисяч доларів призових.

Найуспішнішим гравцем на SCOOP став британський майстер інтернет-покеру Патрік Леонард. Він посів перше місце у загальному заліку серії з балів, а також у заліку SCOOP Medium. Також йому підкорилася третя позиція у рейтингу SCOOP High.

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Паралельно Леонард брав участь у серії GGOC в іншому покер-рум, де став третім у загальному заліку. На своїй сторінці в Twitter Патрік прозвітував про сумарний успіх.

Всього padspoker заробив 72,5 тисячі доларів. При цьому 25% цієї суми, а саме 18,1М, покерист відправить українським благодійним фондам, які допомагають нашим співвітчизникам під час війни проти Росії

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До речі, раніше українець Олександр Макаренко зумів виграти турнір і 2,9 тисячі доларів призових, обігнавши понад 11 тисяч опонентів. При цьому SeoZver вклав бай-ін лише 2 долари.