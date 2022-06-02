Англійський гравець надішле 18 мільйонів доларів на допомогу Україні

Патрік Леонард допоможе Україні у війні з Росією / Фото: Pocketfives

Весняний кубок по онлайн-покеру добіг кінця. Українці чимало пошуміли в ньому, заробивши у сумі дев'ять трофеїв та понад 100 тисяч доларів призових.

Найуспішнішим гравцем на SCOOP став британський майстер інтернет-покеру Патрік Леонард. Він посів перше місце у загальному заліку серії з балів, а також у заліку SCOOP Medium. Також йому підкорилася третя позиція у рейтингу SCOOP High.

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Паралельно Леонард брав участь у серії GGOC в іншому покер-рум, де став третім у загальному заліку. На своїй сторінці в Twitter Патрік прозвітував про сумарний успіх.

Всього padspoker заробив 72,5 тисячі доларів. При цьому 25% цієї суми, а саме 18,1М, покерист відправить українським благодійним фондам, які допомагають нашим співвітчизникам під час війни проти Росії

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До речі, раніше українець Олександр Макаренко зумів виграти турнір і 2,9 тисячі доларів призових, обігнавши понад 11 тисяч опонентів. При цьому SeoZver вклав бай-ін лише 2 долари.