А что скажет жена? Скандальный покерист на пенсии приобрел крупнейший покер-рум Техаса

Даг Полк вложился в покер-рум "Lodge"

Долгое время Даг Полк считался не только одним из лучших хедз-ап игроков в истории, но и довольно скандальным покеристом. Правда, уже несколько лет Полк не играет на крупных турнирах и сосредоточился на подкастах про покер.

А в ноябре Даг женился на своей девушке Кейтлин, с которой встречался уже давно. Женитьба даже заставила покериста сменить место проживания, из Лас-Вегаса Полк перебрался в Техас.

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Там же покерист решил заняться бизнесом. На своей страничке в Instagram Даг рассказал, что стал совладельцем крупнейшего покер-рума Остина (столица Техаса) "Lodge".

В заведение Полк вложился вместе с двумя известными блогерами Эндрю Нимом и Брэдом Оуэном. Ожидается, что именно Даг будет управлять покер-румом, так как оба его компаньона проживают в Лас-Вегасе.

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Само заведение оснащено 60 столами, а также отреставрированным отелем, что делает его центром покерной индустрии Техаса. Полк пообещал, что будет играть там по несколько раз в месяц. Уже в ближайшее время трое парней обещают организовать большой турнир с гарантией 1 миллион долларов.