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А що скаже дружина? Скандальний покерист на пенсії придбав найбільший покер-рум Техасу

Анатолій Дерека
5 січня, 20:20
Даг Полк вже давно зав'язав із великими турнірами, а тепер вирішив сам вкластися в організацію великих покерних івентів

Даг Полк вклався в покер-рум "Lodge"

Довгий час Даг Полк вважався не лише одним із найкращих хедз-ап гравців в історії, а й досить скандальним покеристом. Щоправда, вже кілька років Полк не грає на великих турнірах і зосередився на подкастах про покер.

А в листопаді Даг одружився зі своєю дівчиною Кейтлін , з якою зустрічався вже давно. Одруження навіть змусило покериста змінити місце проживання, з Лас-Вегаса Полк перебрався до Техасу.

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Там же покерист вирішив зайнятися бізнесом. На своїй сторінці в Instagram Даг розповів, що став співвласником найбільшого покер-руму Остіна (столиця Техасу) "Lodge".

У заклад Полк вклався разом із двома відомими блогерами Ендрю Німом та Бредом Оуеном. Очікується, що саме Даг керуватиме покер-румом, оскільки що обидва його компаньйони проживають у Лас-Вегасі.

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Сам заклад оснащений 60 столами, а також відреставрованим готелем, що робить його центром індустрії покеру Техасу. Полк пообіцяв, що гратиме там кілька разів на місяць. Вже найближчим часом троє хлопців обіцяють організувати великий турнір із гарантією 1 мільйон доларів.