78 тысяч на троих! Украинцы вошли в призы на Main Event Мировой серии покера

Андрей Любовецкий - покерист из Киева

На Мировой серии покера определились призеры Главного события. В турнир Main Event было сделано более 8,5 тысячи входов, что едва не побило рекорд посещаемости.

В призах оказалось 1300 лучших покеристов. При этом как всегда затянулось определение баббл-боя. Так называют игрока, который занял наивысшее из непризовых мест (в данном случае – 1301-ое).

Реклама

В прошлом году им стал Кевин Кэмпбелл, которому пришлось обидно вылететь с турнира с парой тузов на руках. В этот раз все оказалось не так драматично. Роберт Липкин и Томас Маккормик вылетели почти одновременно, однако первый – раньше.

Читайте также: Блондинка из Австрии выиграла женский турнир по покеру ради золотого браслета

Именно Липкин остался без денег, а Маккормик с чистой душой отправился домой с призовыми 15К. К слову, в ITM прошли и трое украинцев, которые на следующий же день покинули турнир. В сумме они заработали аж 78 тысяч:

Реклама

Андрей Любовецкий (844 место) – 19 тысяч долларов

Игорь Ярошевский (633 место) – 23 тысячи долларов

Вадим Шлез (394 место) – 36 тысяч долларов

Чиплидером идет Тайлер фон Кригенберг, который до этого за всю карьеру заработал 2,6 миллиона долларов. Напомним, что победитель Main Event получит аж 10М американских денег.