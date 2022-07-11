78 тисяч на трьох! Українці увійшли до призів на Main Event Світової серії покеру

Андрій Любовецький - покерист із Києва

На Світовій покерній серії визначилися призери Головної події. У турнірі Main Event було зроблено понад 8,5 тисячі входів, що мало не побило рекорд відвідуваності.

У призах опинилося 1300 найкращих покеристів. При цьому, як завжди, затяглося визначення баббл-бою. Так називають гравця, який зайняв найвище з непризових місць (у даному випадку – 1301).

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Минулого року ним став Кевін Кемпбелл, якому довелося прикро вилетіти з турніру з парою тузів на руках. На цей раз все виявилося не так драматично. Роберт Ліпкін і Томас Маккормік вилетіли майже одночасно, проте перший раніше.

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Саме Ліпкін залишився без грошей, а Маккормік із чистою душею вирушив додому із призовими 15К. До речі, в ITM пройшли троє українців, які наступного ж дня залишили турнір. У сумі вони заробили аж 78 тисяч:

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Андрій Любовецький (844 місце) – 19 тисяч доларів

Ігор Ярошевський (633 місце) – 23 тисячі доларів

Вадим Шлез (394 місце) – 36 тисяч доларів

Чіплідером йде Тайлер фон Крігенберг, який до цього за всю кар'єру заробив 2,6 мільйона доларів. Нагадаємо, що переможець Main Event отримає аж 10М американських грошей.