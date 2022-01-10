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Мітинги у Казахстані продовжують тероризувати крипторинок! Курс біткоїну пробив чергове дно

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
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10 січня, 18:10
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10 січня вартість одного токена BTC опустилася нижче 40 тисяч доларів. Інші криптовалюти також зазнають краху
Політична ситуація у Казахстані впливає курс биткоїну
Політична ситуація у Казахстані впливає курс биткоїну / Фото: Getty Images

2021 став проривним для біткоїну і всього ринку криптовалют. Ще минулого січня курс "битка" не дотягував і до 30 тисяч доларів, тоді як у листопаді ціна одного токена дісталася вже до 69 тисяч.

Щоправда, після цього почалося піке біткоїну. У грудні лише за ніч криптовалюта впала на 12% і стабілізувалася на рівні 44-48 тисяч. А сьогодні "биток" пробив ще один кордон.

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У середині дня курс BTC опустився нижче за 40 тисяч і деякий час тримався на позначці 39,7К. Буквально за годину біткоїн повернувся на рівень 40К+, проте це стало тривожним дзвіночком для власників найпопулярнішої криптовалюти.

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Більше того, за останній день практично всі найбільші токени відлетіли до "мінусу". Ethereum опустився до ціни 2,9 тисячі доларів, Solana стала дорівнює 131 долара, Polkadot – 25,2 USD, а улюблена криптовалюта Ілона Маска Dogecoin опустилася до 14 центів.

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Раніше повідомлялося, що за останні 12 років з моменту створення біткоїну майнери придбали вже 90% усіх токенів . При цьому запас є, адже видобуток останніх 10% токенів очікується на 2140 рік.

Протесты в Казахстане повлияли на хешрейт биткоина

Багато хто пов'язує кризу на крипторинку з масовими акціями протесту в Казахстані. Саме ця країна посідає друге місце за хешрейтом біткоїну.

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