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Роналду, Жоржіньо чи Ібрагімович? Котирування букмекерів на суперника України у плей-офф ЧС-2022

Анатолій Дерека Анатолій Дерека редактор розділу Гра
26 листопада, 14:15
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Команда Олександра Петракова може потрапити на одну з п'яти топ-збірних Європи, проте успіх у цьому матчі ще не гарантує "жовто-синім" путівку до Катару.
Команда Олександра Петракова може зустрітися з одним із п'яти топ-суперників у плей-офф до ЧС-2022
Команда Олександра Петракова може зустрітися з одним із п'яти топ-суперників у плей-офф до ЧС-2022

Сьогодні відбудеться жеребкування плей-офф відбору на ЧС-2022 у Європі. 12 збірних дізнаються про своїх перших суперників у стикових іграх, які пройдуть у березні 2022 року. Церемонія визначення суперників відбудеться у Цюриху. Початок – о 18:00.

Онлайн-трансляція жеребкування плей-офф ЧС-2022 відбудеться у нас на сайті. Тим часом букмекери пропонують передбачити майбутнього суперника збірної України в стиках.

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Нашій команді може випасти один із п'ятих сіяних суперників – Португалія, Шотландія, Італія, Швеція та Вельс. Шостою сіяною командою є Росія, проте зі зрозумілих причин УЄФА розведе нас із сусідами з різних пар.

Оскільки ймовірність випадання будь-якого суперника абсолютно рівна, коефіцієнт на кожну з можливих команд виставлений у розмірі 4.85. Також можна передбачити, що Україна не зіграє з однією з п'яти команд. Імовірність цієї події – 1.16.

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Зазначимо, що 12 команд поділяться на шість пар. Сіяні команди названі вище, а серед несіяних, окрім України, є також Австрія, Чехія, Польща, Північна Македонія та Туреччина. Ці шість ігор пройдуть на полях команд із першого кошика, тобто Україна точно зіграє цю зустріч у гостях.

Шість переможців виходять у фінальну стадію стиків, де зіграють друг проти одного. Жеребкування одразу визначить пари команд, переможці яких вийдуть друг на одну. Там обмежень практично не буде, будь-яка команда може зіграти з будь-якою як удома, так і на виїзді. Єдина заборона – пари за участю України та Росії друг на одного не вийдуть.

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Сборная Украины ждет соперника в плей-офф отбора на ЧМ-2022

Перші матчі пройдуть 25/26 березня, а другі – 29/30 березня. Переможці цих трьох фінальних матчів зрештою і поїдуть до Катару на Мундіаль, який пройде з 21 листопада по 18 грудня 2022 року.

До речі, букмекери не дуже вірять у збірну України у плей-офф. Імовірність виходу команди Олександра Петракова на ЧС-2022 дорівнює 4.10, тоді як провал нашої команди в стиках оцінюється в 1.27.

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