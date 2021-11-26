Роналду, Жоржиньо или Ибрагимович? Котировки букмекеров на соперника Украины в плей-офф ЧМ-2022

Команда Александра Петракова может попасть на одну из пяти топ-сборных Европы, однако успех в этом матче еще не гарантирует "желто-синим" путевку в Катар

Команда Александра Петракова может встретиться с одним из пяти топ-соперников в плей-офф к ЧМ-2022

Сегодня состоится жеребьевка плей-офф отбора на ЧМ-2022 в Европе. 12 сборных узнают своих первых соперников в стыковых играх, которые пройдут в марте 2022 года. Церемония определения соперников состоится в Цюрихе. Начало – в 18:00.

Онлайн-трансляция жеребьевки плей-офф ЧМ-2022 состоится у нас на сайте. Тем временем, букмекеры предлагают предсказать будущего соперника сборной Украины в стыках.

Реклама

Нашей команде может выпасть один из пятых сеяных соперников – Португалия, Шотландия, Италия, Швеция и Уэльс. Шестой сеяной командой является Россия, однако по понятным причинам УЕФА разведет нас с соседями по разным парам.

Поскольку вероятность выпадения любого из соперников абсолютно равная, коэффициент на каждую из возможных команд выставлен в размере 4.85. Также можно предсказать, что Украина не сыграет с одной из пяти команд. Вероятность этого события – 1.16.

Реклама

Читайте также: Дорога жизни и смерти Украины на ЧМ-2022

Отметим, что 12 команд разделятся на шесть пар. Сеяные команды названы выше, а среди несеяных, помимо Украины, есть также Австрия, Чехия, Польша, Северная Македония и Турция. Эти шесть игр пройдут на полях команд из первой корзины, то есть Украина точно сыграет эту встречу в гостях.

Шесть победителей выходят в финальную стадию стыков, где сыграют друг против друга. Жеребьевка сразу определит пары команд, победители которых выйдут друг на друга. Там ограничений практически не будет, любая команда может сыграть с любой как дома, так и на выезде. Единственный запрет – пары с участием Украины и России друг на друга не выйдут.

Реклама

Первые матчи пройдут 25/26 марта, а вторые – 29/30 марта. Победители этих трех финальных матчей в итоге и поедут в Катар на Мундиаль, который пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

К слову, букмекеры не очень верят в сборную Украины в плей-офф. Вероятность выхода команды Александра Петракова на ЧМ-2022 равна 4.10, тогда как провал нашей команды в стыках оценивается в 1.27.