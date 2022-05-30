Зірка Playboy та чоловічих журналів: як сексуальна Тетяна Пашаліч запалює покерний світ (ФОТО)

Тетяна Пашаліч визнавалася найсексуальнішою покеристкою в світі

Однією з найгарячіших красунь зі світу покеру можна назвати хорватську модель Тетяну Пашаліч. Дівчина є дружиною американського покериста Карра Макліна, який не вистачає зірок з неба.

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Попри 10 перемог на різних турнірах, максимальний банк покерист виграв на WPT у 2010 році (близько 830 тисяч доларів). Тому не дивно, що його дружина куди цікавіша любителям покеру.

Уродженка Боснії та Герцеговини відразу після народження Тетяна переїхала до Хорватії, а в 19 років емігрувала в Данію. Там вона захопилася онлайн-покером і взяла активну участь в популяризації цієї гри в скандинавській країні.

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Пізніше Пашаліч почала вести свій блог про покер і навіть оформляла репортажі з великих турнірів, в тому числі Європейського покерного туру (EPT) та Світової серії покеру (WSOP).

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У 2010 році Тетяна стала співведучою програми Women's World Open IV разом з іншою зіркою покеру Карою Скотт. Через рік дівчина з'явилася на турнірі WSOP ще і в якості гравчині, проте успіху не добилася.

Втім, досягла успіху вона в іншому, адже в тому році журнал WPT Magazine поставив її на перше місце в списку 20 найсексуальніших покеристок світу. Дівчина також знімалася для декількох чоловічих журналів і навіть вела покерну колонку в Playboy.