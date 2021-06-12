Звезда Playboy и мужских журналов: как сексуальная Татьяна Пашаліч зажигает покерный мир (ФОТО)

Хорватка, которая является женой Карра Маклина, сама ведет блоги о покере и изредка садится за овальный стол

Татьяна Пашалич признавалась самой сексуальной покеристкой в мире

Недавно мы знакомили вас с очаровательной Лив Боэри. Англичанка является не только девушкой российского игрока Игоря Курганова, но и сама успешно показала себя за покерным столом. Сегодня же познакомим вас с еще одной яркой девушкой из карточного мира – Татьяной Пашалич.

Уроженка Боснии и Герцеговины является женой американского покериста Карра Маклина, который не хватает звезд с неба. Несмотря аж на 10 побед на разных турнирах, максимальный банк покерист выиграл на WPT в 2010 году (около 830 тысяч долларов).

Сразу после рождения Татьяна переехала в Хорватию, а в 19 лет эмигрировала в Данию. Там она увлеклась онлайн-покером и приняла активное участие в популяризации этой игры в скандинавской стране. Позже Пашалич начала вести свой блог о покере и даже оформляла репортажи с крупных турниров, в том числе Европейского покерного тура (EPT) и Мировой серии покера (WSOP).

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В 2010 году Татьяна стала соведущей программы Women's World Open IV вместе с другой звездой покера Карой Скотт. Через год девушка появилась на турнире WSOP еще и в качестве игрока, однако успеха не добилась. Впрочем, преуспела она в другом, ведь в том году журнал WPT Magazine поставил ее на первое место в списке 20 самых сексуальных покеристок мира. Девушка также снималась для нескольких мужских журналов и даже вела покерную колонку в Playboy.