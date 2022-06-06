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Англія --
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Вірменія --
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Франція --
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11 червня 16:00
Україна --
Вірменія --
11 червня 19:00
Ірландія --
Шотландія --
11 червня 21:45
Уельс --
Бельгія --
11 червня 21:45
Угорщина --
Німеччина --
11 червня 21:45
Англія --
Італія --
11 червня 21:45
Нідерланди --
Польща --
12 червня 21:45
Іспанія --
Чехія --
12 червня 21:45
Швейцарія --
Португалія --
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Франція --
Хорватія --
13 червня 21:45
Данія --
Австрія --
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Вірменія --
Шотландія --
14 червня 21:45
Україна --
Ірландія --
14 червня 21:45
Англія --
Угорщина --
14 червня 21:45
Німеччина --
Італія --
14 червня 21:45
Польща --
Бельгія --
14 червня 21:45
Нідерланди --
Уельс --
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Зірка американського футболу засвітився на великому турнірі з покеру

Анатолій Дерека
6 червня, 15:13
Гравець Балтімор Равенс Калаїс Кемпбелл вирішив взяти участь у Світовій серії покеру в Лас-Вегасі

Калаїс Кемпбелл

Покер є не лише професійним видом спорту для гравців, а й хобі для багатіїв. Чимало спортсменів вважають за краще розкинути картами у вільний час і витратити або заробити гроші.

Одним із таких любителів покеру можна назвати гравця в американський футбол Калаїса Кемпбелла. Захисник Балтімор Равенс вже кілька разів потрапляв у призи на великих івентах, зокрема Світової серії покеру.

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У 2019 році Кемпбелл у турнірі NLH Deepstack за 800 доларів і зайняв 338 місце, отримавши 1,2К призових. А у січні цього року Калаїс ще успішніше виступив в івенті Lucky Hearts Poker Open Світового туру покеру, піднявши 6,4 тисячі.

Приїхав спортсмен і на WSOP 2022, зареєструвавшись у недорогий турнір The Housewarming NLH за 500 доларів Гравець пробув за столом лише перший день та вибув без призів.

Схоже, Калаїс має намір продовжити участь у Світовій серії покеру, адже він має намір здобути браслет. Щоправда, інша нагорода для нього набагато бажаніша.

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"Я швидше хочу стати найкращим захисником НФЛ. Я мріяв про це із шести років. Хоча я також планую колись виграти браслет. Можливо, навіть дещо".