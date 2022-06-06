Звезда американского футбола засветился на крупном турнире по покеру

Калаис Кэмпбелл

Покер является не только профессиональным видом спорта для игроков, но и хобби для богачей. Немало спортсменов предпочитают раскинуть картами в свободное время и потратить или заработать денежки.

Одним из таких любителей покера можно назвать игрока в американский футбол Калаиса Кэмпбелла. Защитник Балтимор Равенс уже несколько раз попадал в призы на крупных ивентах, в том числе и Мировой серии покера.

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В 2019 году Кэмпбелл в турнир NLH Deepstack за 800 долларов и занял 338 место, получив 1,2К призовых. А в январе этого года Калаис еще успешнее выступил в ивенте Lucky Hearts Poker Open Мирового покерного тура, подняв 6,4 тысячи.

Приехал спортсмен и на WSOP 2022, зарегистрировавшись в недорогой турнир The Housewarming NLH за 500 долларов. Игрок пробыл за столом лишь первый день и выбыл без призов.

Похоже, Калаис намерен продолжить участие в Мировой серии покера, ведь он намеревается добыть браслет. Правда, другая награда для него куда более желанна.

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