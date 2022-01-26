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СЕГОДНЯ Игра Новости покера

Звезда ММА наделала шума за покерным столом. Сколько выиграл и чем все закончилось

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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26 января, 09:08
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Колби Ковингтон едва не оказался среди 100 лучших игроков крупного турнира Lucky Hearts Poker Open. Также среди призеров ивента оказался игрок в американский футбол
Колби Ковингтон успешно проявляет себя в покере
Колби Ковингтон успешно проявляет себя в покере / Фото: Getty Images

В пятницу начался ХХ сезон World Poker Tour. Стартовал он в отеле Seminole Hard Rock во Флориде турниром Lucky Hearts Poker Open.

Seminole Hard Rock Hotel &amp; Casino in Hollywood, Florida

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Его бай-ин составил 3500 долларов, а приток игроков заставил организовать два стартовых дня. В Day 1 зашли 893 игрока, тогда как во втором стартовало 1089 участников. Всего же на ивент зарегистрировалось 1928 покеристов.

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Это позволило с огромным запасом перебить гарантию в 2М, собрав на призы аж 6,3 миллиона долларов. Успехом в турнире отметились не только покер-про, но и другие спортсмены.

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Так, в Day 2 сумели пройти звезда американского футбола Калаис Кэмпбелл, а также скандальный боец ММА Колби Ковингтон. Причем, последний заходил во второй день с 11-ым стеком!

В итоге оба игрока сумели оказаться в призах, куда попали 248 лучших покеристов. Калаис занял 191 позицию, заработав 6,2 тыс. долларов. Ковингтон же едва не вошел в топ-сотню, получив за 102 место 8,4К.

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Colby Covington a heavy favorite to beat Jorge Masvidal at UFC 272 – MMA Fighting

В гонке за трофеем осталось 16 игроков. Чиплидером перед финальным днем стал Джошуа Кей. Также среди фаворитов есть и трехкратный чемпион WSOP Джереми Осмус. Чемпион получит 975 тысяч долларов призовых.

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