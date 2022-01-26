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Зірка ММА наробила галасу за покерним столом. Скільки виграв та чим усе закінчилося

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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26 січня, 09:08
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Колбі Ковінгтон мало не опинився серед 100 найкращих гравців великого турніру Lucky Hearts Poker Open. Також серед призерів івенту виявився гравець у американський футбол
Колбі Ковінгтон успішно проявляє себе в покері
Колбі Ковінгтон успішно проявляє себе в покері / Фото: Getty Images

У п'ятницю розпочався ХХ сезон World Poker Tour. Стартував він у готелі Seminole Hard Rock у Флориді турніром Lucky Hearts Poker Open.

Seminole Hard Rock Hotel &amp; Casino in Hollywood, Florida

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Його бай-ін склав 3500 доларів, а приплив гравців змусив організувати два стартові дні. У Day 1 зайшли 893 гравці, тоді як у другому стартувало 1089 учасників. Загалом на івент зареєструвалося 1928 покеристів.

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Це дозволило з великим запасом перебити гарантію в 2М, зібравши на призи аж 6,3 мільйона доларів. Успіхом у турнірі відзначилися не лише покер-про, а й інші спортсмени.

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Так, у Day 2 зуміли пройти зірка американського футболу Калаїс Кемпбелл, а також скандальний боєць ММА Колбі Ковінгтон. Причому останній заходив у другий день з 11-им стеком!

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У результаті обидва гравці зуміли опинитися в призах, куди потрапили 248 найкращих покеристів. Калаїс зайняв 191 позицію, заробивши 6,2 тис. доларів. Ковінгтон ж ледь не увійшов до топ-сотні, отримавши за 102 місце 8,4К.

Colby Covington a heavy favorite to beat Jorge Masvidal at UFC 272 – MMA Fighting

У гонці за трофеєм лишилося 16 гравців. Чіплідером перед фінальним днем став Джошуа Кей. Також серед фаворитів є триразовий чемпіон WSOP Джеремі Осмус. Чемпіон отримає 975 тисяч доларів призових.

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