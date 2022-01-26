Зірка ММА наробила галасу за покерним столом. Скільки виграв та чим усе закінчилося

Колбі Ковінгтон мало не опинився серед 100 найкращих гравців великого турніру Lucky Hearts Poker Open. Також серед призерів івенту виявився гравець у американський футбол

Колбі Ковінгтон успішно проявляє себе в покері / Фото: Getty Images

У п'ятницю розпочався ХХ сезон World Poker Tour. Стартував він у готелі Seminole Hard Rock у Флориді турніром Lucky Hearts Poker Open.

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Його бай-ін склав 3500 доларів, а приплив гравців змусив організувати два стартові дні. У Day 1 зайшли 893 гравці, тоді як у другому стартувало 1089 учасників. Загалом на івент зареєструвалося 1928 покеристів.

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Це дозволило з великим запасом перебити гарантію в 2М, зібравши на призи аж 6,3 мільйона доларів. Успіхом у турнірі відзначилися не лише покер-про, а й інші спортсмени.

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Так, у Day 2 зуміли пройти зірка американського футболу Калаїс Кемпбелл, а також скандальний боєць ММА Колбі Ковінгтон. Причому останній заходив у другий день з 11-им стеком!

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У результаті обидва гравці зуміли опинитися в призах, куди потрапили 248 найкращих покеристів. Калаїс зайняв 191 позицію, заробивши 6,2 тис. доларів. Ковінгтон ж ледь не увійшов до топ-сотні, отримавши за 102 місце 8,4К.

У гонці за трофеєм лишилося 16 гравців. Чіплідером перед фінальним днем став Джошуа Кей. Також серед фаворитів є триразовий чемпіон WSOP Джеремі Осмус. Чемпіон отримає 975 тисяч доларів призових.