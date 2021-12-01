1 грудня 36’
Дженоа 0
Мілан 1
3 грудня 17:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 14:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 17:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 19:30
Металіст 1925 --
Колос --
5 грудня 14:00
Зоря --
Інгулець --
5 грудня 17:00
Олександрія --
Минай --
5 грудня 19:30
Десна --
Маріуполь --
6 грудня 19:30
Дніпро-1 --
Чорноморець --
11 грудня 00:00
Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
Вольфсбург --
Лілль --
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Знай наших! Гравець з України виграв 10 тисяч євро на супертурнірі у Празі

Анатолій Дерека
1 грудня, 21:15
Вісім українців взяли участь у нокаут-турнірі на WSOP Europe, а найвище забрався Михайло Сезоненко, фінішувавши сьомим

Михайло Сезоненко вийшов за фінальний стіл турніру WSOP Europe

У чеському Розвадові продовжується Світова серія покеру Європи. Організатори WSOPE проведуть 15 івентів, у яких розігруються золоті браслети. При цьому проведенню серії не заважає навіть локдаун у Чехії.

Вночі завершився турбо-івент NLH Turbo Bounty Hunter з бай-іном 1,1 тисячі євро. На турнір зареєструвалося аж 604 гравці. Крім призових, покеристи отримували ще й додаткові бонуси за вибивання суперників.

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Українці масово зайшли в турнір у кількості восьми людина, шість із яких потрапили до ТОП-100. Найкраще виступив Михайло Сезоненко, який вийшов за фінальний стіл

Втім, низький стек не дозволив українцеві дійти високо. За підсумкове сьоме місце Михайло отримав 9,9 тисячі євро. Перше місце дісталося гравцеві з Румунії Сержіу Коврігу, котрий мав середній стек перед фіналкою.

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Результати фінального столу WSOPE #9 NLH Bounty Hunter :

  1. Сержіу Ковріг – 79,2 тис. євро
  2. Міхаель Штраух – 49 тис. євро
  3. Тім Новотни – 34,4 тис. євро
  4. Пабло Фініні – 24,6 тис. євро
  5. Ромен Ле Дантек – 17,9 тис. євро
  6. Нікола Д'Ансельмо – 13,2 тис. євро
  7. Михайло Сезоненко – 9,9 тис. євро
  8. П'єр Трауер – 7,6 тис. євро
  9. Небойса Анкучіч – 5,9 тис. євро