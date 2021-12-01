Знай наших! Гравець з України виграв 10 тисяч євро на супертурнірі у Празі

Михайло Сезоненко вийшов за фінальний стіл турніру WSOP Europe

У чеському Розвадові продовжується Світова серія покеру Європи. Організатори WSOPE проведуть 15 івентів, у яких розігруються золоті браслети. При цьому проведенню серії не заважає навіть локдаун у Чехії.

Вночі завершився турбо-івент NLH Turbo Bounty Hunter з бай-іном 1,1 тисячі євро. На турнір зареєструвалося аж 604 гравці. Крім призових, покеристи отримували ще й додаткові бонуси за вибивання суперників.

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Українці масово зайшли в турнір у кількості восьми людина, шість із яких потрапили до ТОП-100. Найкраще виступив Михайло Сезоненко, який вийшов за фінальний стіл

Втім, низький стек не дозволив українцеві дійти високо. За підсумкове сьоме місце Михайло отримав 9,9 тисячі євро. Перше місце дісталося гравцеві з Румунії Сержіу Коврігу, котрий мав середній стек перед фіналкою.

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Результати фінального столу WSOPE #9 NLH Bounty Hunter :