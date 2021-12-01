Знай наших! Игрок из Украины выиграл 10 тысяч евро на супертурнире в Праге

Михаил Сезоненко вышел за финальный стол турнира WSOP Europe

В чешском Розвадове продолжается Мировая серия покера Европы. Организаторы WSOPE проведут 15 ивентов, в которых разыгрываются золотые браслеты. При этом проведению серии не мешает даже локдаун в Чехии.

Ночью завершился турбо-ивент NLH Turbo Bounty Hunter с бай-ином 1,1 тысячи евро. На турнир зарегистрировалось аж 604 игрока. Помимо призовых покеристы получали еще и дополнительные бонусы за выбивание соперников.

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Украинцы массово зашли в турнир в количестве восьми человек, шесть из которых попали в ТОП-100. Лучше всех выступил Михаил Сезоненко, вышедший за финальный стол.

Впрочем, низкий стек не позволил украинцу дойти высоко. За итоговое седьмое место Михаил получил 9,9 тысячи евро. Первое место досталось игроку из Румынии Сержиу Ковригу, имевшему средний стек перед финалкой.

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Результаты финального стола WSOPE #9 NLH Bounty Hunter :