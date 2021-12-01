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СЬОГОДНІ Гра Новини покеру

Шанси є, навіть коли їх немає! Українець вийшов у фінал великого турніру у Чехії

Анатолій Дерека Анатолій Дерека редактор розділу Гра
1 грудня, 18:00
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Андрій Любовецький опинився за фінальним столом івенту хайролерів на WSOP Europe, проте вирішальну частину гри він розпочне з мінімальним стеком
Андрій Любовецький успішно виступає на WSOP Europe
Андрій Любовецький успішно виступає на WSOP Europe

Цими днями в чеському Розвадові проходить Світова серія покеру Європи. Організатори намітили 15 суперівентів, у яких розіграють золоті браслети WSOP.

Два дні тому стартував один із найдорожчих турнірів Platinum High Roller із бай-іном 25 тисяч. Подія зібрала 72 входи, а цієї ночі визначився фінальний стіл.

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За нього вийшов один із двох українців, що беруть участь, Андрій Любовецький. Щоправда, починати 8-макс наш співвітчизник буде з найкоротшим стеком. У свою чергу, інший українець Олег Охотський посів лише 41 місце.

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Чіплідером є чеський гравець Мартін Кабрел, який вже має у своєму активі два золоті браслети. Зазначимо, що слідом за ним іде фін Йоні Йоукімайнен, який нещодавно посів друге місце на WSOPE і звинуватив у цьому футболку.

Чіпкаунт турніру WSOP #10 25К Platinum High Roller:

  1. Мартін Кабрел – 9,18 млн
  2. Йоні Йоукімайнен – 7,35 млн
  3. Джордан Вестморленд – 7,14 млн
  4. Оле Шеміон – 5,23 млн
  5. Дідьє Рабл – 3,02 млн
  6. Томер Підун – 1,73 млн
  7. Том-Аксель Беделл – 1,44 млн
  8. Андрій Любовецький – 1,21 млн

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