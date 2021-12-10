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Залізна піка та 65 тисяч як приз: українець став переможцем великого івента в онлайні

Анатолій Дерека
10 грудня, 17:10
Андрій Новак зумів обійти понад 200 суперників на турнірі-відкритті EPT Online та заробив понад 65 тисяч за перемогу

Андрій Новак виграв івент EPT Online / Фото: Pokeroff

У Празі в ці дні добігає кінця WSOP Europe, а тим часом в інтернеті вирує життя онлайн-покеру. Чудово проявляються себе в них і наші співвітчизники.

Днями МТТ-хайролер з України Андрій Новак під ніком "Anjeyyy" досяг успіху в турнірі серії EPT Online під назвою 8-Max Opener в одному з онлайн-румів. Бай-ін події склав аж 1050 доларів, а на івент зареєструвалося 224 гравці.

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Андрій вийшов у хедз-ап проти росіянина Артура Мухіна і зумів здолати його, вигравши фірмову пику за перемогу на European Poker Tour. До того ж, призові за перше місце склали 62,5 тисячі доларів.

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У свою чергу Артур задовольнявся 45,7 тисячі. Також у фіналку пройшов гравець з України під ніком drew.derzh, котрий за 6 місце виграв 9,5К. Серія EPT Online триватиме до 20 грудня. Нагадаємо, що живу серію турнірів European Poker Tour було скасовано через локдаун у Чехії.