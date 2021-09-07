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18 вересня 00:00
Інгулець --
Колос --
18 вересня 00:00
Ворскла --
Минай --
18 вересня 00:00
Десна --
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Земляк Луческу розриває світ онлайн-покеру, здобувши другий браслет WSOP

Анатолій Дерека
7 вересня, 14:30
Кращий румунський покерист Александру Папазян впевнено виграв турнір Світової серії покеру і підняв понад 240 тисяч доларів

Александру Папазян - дворазовий володар браслетів WSOP / Фото: Pokeroff

У ці дні відомий покер-рум проводить серію онлайн-турнірів, в яких розігрує 33 браслети WSOP. Івенти повинні завершитися 12 вересня.

Вчора ж відбувся івент Crazy Eights з Безлімітного Холдему. Бай-ін склав 888 доларів, тому кількість учасників перевалила за позначку у 2300 гравців.

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Тріумфатором події став найкращий румунський покерист Александру Папазян. Гравець вийшов на фінальний стіл з другим стеком, поступаючись за кількістю фішок Еухеніо Пернії.

Втім, венесуелець швидко втратив свою перевагу і першим вилетів з фіналки. Александру дійшов до хедз-апу з ізраїльтянином Талем Ноахом.

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Перемога в дуелі далася Папазяну відносно легко. Він весь час був чіплідером і у фінальній роздачі здолав опонента завдяки парі "шісток". Ноах не дочекався стріту.

Це вже другий золотий браслет в кар'єрі Александру. Перший був здобутий у 2017 році в аналогічному івенті Crazy Eights, проте в офлайні. Всього ж за свою кар'єру Папазян заробив більше 3,5 мільйонів доларів.

Результати фінального столу WSOP Event Crazy Eights NLH 8-max:

  1. Олександру Папазян – 241,1 тис. доларів
  2. Таль Ноах – 180,8 тис. доларів
  3. Сантьяго Варела – 135,6 тис. доларів
  4. Крістіан Нагакі – 101,7 тис. доларів
  5. Патрік Махоні – 76,2 тис. доларів
  6. Олексій Чурбанов – 57,2 тис. доларів
  7. Нікола Міньков – 42,9 тис. доларів
  8. Ігор Тізен – 32,1 тис. доларів
  9. Еухеніо Пернія – 24,1 тис. доларів

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