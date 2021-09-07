Земляк Луческу розриває світ онлайн-покеру, здобувши другий браслет WSOP

Александру Папазян - дворазовий володар браслетів WSOP / Фото: Pokeroff

У ці дні відомий покер-рум проводить серію онлайн-турнірів, в яких розігрує 33 браслети WSOP. Івенти повинні завершитися 12 вересня.

Вчора ж відбувся івент Crazy Eights з Безлімітного Холдему. Бай-ін склав 888 доларів, тому кількість учасників перевалила за позначку у 2300 гравців.

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Тріумфатором події став найкращий румунський покерист Александру Папазян. Гравець вийшов на фінальний стіл з другим стеком, поступаючись за кількістю фішок Еухеніо Пернії.

Втім, венесуелець швидко втратив свою перевагу і першим вилетів з фіналки. Александру дійшов до хедз-апу з ізраїльтянином Талем Ноахом.

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Перемога в дуелі далася Папазяну відносно легко. Він весь час був чіплідером і у фінальній роздачі здолав опонента завдяки парі "шісток". Ноах не дочекався стріту.

Це вже другий золотий браслет в кар'єрі Александру. Перший був здобутий у 2017 році в аналогічному івенті Crazy Eights, проте в офлайні. Всього ж за свою кар'єру Папазян заробив більше 3,5 мільйонів доларів.

Результати фінального столу WSOP Event Crazy Eights NLH 8-max: