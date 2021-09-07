Земляк Луческу разрывает мир онлайн-покера, добыв второй браслет WSOP

Александру Папазян - двукратный обладатель браслетов WSOP / Фото: Pokeroff

В эти дни известный покер-рум проводит серию онлайн-турниров, в которых разыгрывает 33 браслета WSOP. Ивенты должны завершиться 12 сентября.

Вчера же состоялся ивент Crazy Eights по Безлимитному Холдему. Бай-ин составил 888 долларов, поэтому количество участников перевалило за отметку в 2300 игроков.

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Триумфатором события стал лучший румынский покерист Александру Папазян. Игрок вышел за финальный стол со вторым стеком, уступая по количеству фишек Эухенио Пернии.

Впрочем, венесуэлец быстро потерял свое преимущество и первым вылетел с финалки. Александру дошел до хедз-апа с израильтянином Талем Ноахом.

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Победа в дуэли далась Папазяну относительно легко. Они все время был чиплидером и в финальной раздаче одолел оппонента благодаря паре "шестерок". Ноах не дождался стрита.

Это уже второй золотой браслет в карьере Александру. Первый был добыт в 2017 году в аналогичном ивенте Crazy Eights, однако в офлайне. Всего же за свою карьеру Папазян заработал более 3,5 миллионов долларов.

Результаты финального стола WSOP Event Crazy Eights NLH 8-max: