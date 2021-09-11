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Головна Гра Кіберспорт

Завзятий геймер показав колекцію з 92 геймпадов, за яку вивалив 4 тисячі доларів (фото)

Андрій Трофімов
11 вересня, 15:50
Геймер з Reddit зібрав майже сотню контролерів Xbox і не має наміру на цьому зупинятися

Геймпади Xbox - головна пристрасть ігромана killshot4077

Один з користувачів сайту Reddit показав унікальну колекцію геймпадов для Xbox. Юзер під ніком killshot4077 зібрав 92 контролери різних часів.

Як зазначив хлопець, на збір колекції у нього пішло більше 4 тисяч доларів. Геймпади виконані в різних стилях. На фото можна побачити кілька оригінальних чорних контролерів, а також моделі в стилі Minecraft, Star Wars та Gears of War.

Геймер killshot4077 заявив, що перепродавати контролери він не збирається і купує їх виключно для колекції. Він збирає їх протягом багатьох років і зупинятися на досягнутому не збирається.

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Користувач зізнався, що його цікавили і геймпади від PlayStation. Втім, він відзначає, що Nintendo і Xbox надають більший спектр вибору.

Раніше PlayStation назвав найпопулярніші відеоігри за останні місяці. Cyberpunk 2077 випав з топ-рейтингу, тоді як на верхніх рядках чарта опинилася FIFA21. До слова, вже 1 жовтня відбудеться офіційний реліз нового футбольного симулятора FIFA22.

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