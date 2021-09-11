Заядлый геймер показал коллекцию из 92 геймпадов, за которую вывалил 4 тысячи долларов (фото)

Геймпады Xbox - главная страсть игромана killshot4077

Один из пользователей сайта Reddit показал уникальную коллекцию геймпадов для Xbox. Юзер под ником killshot4077 собрал 92 контроллера разных времен.

Как отметил парень, на сбор коллекции у него ушло более 4 тысяч долларов. Геймпады выполнены в разных стилях. На фото можно увидеть несколько оригинальных чёрных контроллеров, а также модели в стиле Minecraft, Star Wars и Gears of War.

Геймер killshot4077 заявил, что перепродавать контроллеры он не собирается и покупает их исключительно для коллекции. Он собирает их в течение многих лет и останавливаться на достигнутом не собирается.

Реклама

Читайте также: Сборная Украины появится в FIFA22

Пользователь признался, что его интересовали и геймпады от PlayStation. Впрочем, он отмечает, что Nintendo и Xbox предоставляют больший спектр выбора.

Ранее PlayStation назвал самые популярные видеоигры за последние месяцы. Cyberpunk 2077 выпал из топ-рейтинга, тогда как на верхних строках чарта оказалась FIFA21. К слову, уже 1 октября состоится официальный релиз нового футбольного симулятора FIFA22.