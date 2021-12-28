Заробив півмільйона і вирішив зав'язати? Як Даніель Негреану провів 2021 рік

Даніель Негреану - один із найкращих покеристів в історії / Фото: Pokernews

Добігає кінця 2021 року, а значить саме час підбивати покерні підсумки. Те саме вирішив зробити і один з найпопулярніших гравців Даніель Негреану.

Канадець вирішив відзвітувати перед шанувальниками про фінансові успіхи 2021-го. За останні 12 місяців KidPoker намагався не пропускати найбільші івенти, взяли участь майже у 100 турнірах (97).

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У них канадець опинявся у призах лише 30 разів. Проте це не завадило йому закінчити рік із позитивним сальдо. На бай-іни Негреану витратив 2,6 мільйона доларів, а заробити зумів майже 3,2М.

Даніель Негреану – один із найкращих покеристів у світі / Фото: Instagram Даніеля Негреану

В підсумку Даніель опинився у плюсі на 584 тисячі. Щоправда, при цьому канадець провів найгірший рік останнім часом. Гірше Негреану виступив лише у 2017 році, коли взагалі залишився в мінусі. Тепер KidPoker заявив, що наступного року зведе свою участь в івентах до мінімуму або зовсім відмовиться від покерних поїздок.

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Зазначимо, що на останній Світовій серії покеру Негреану виявився одним із найуспішніших гравців, заробивши 400 тисяч. Шестиразовий володар браслетів WSOP 14 разів потрапляв у призи, двічі посідаючи третє місце.