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Зоря --
Десна --
2 жовтня 00:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 00:00
Ворскла --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 00:00
Верес --
Олександрія --
2 жовтня 00:00
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 00:00
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"Я краще спалю свої гроші": скандальний американець продає частки на WSOP на диких умовах

Анатолій Дерека
24 вересня, 12:35
Майк Матусов, відомий своїми антивакцинаторськими поглядами, пропонує інвестувати в його участь на Світовій серії покеру

Майк Матусов пропонує купити частки на WSOP / Фото: Pokeroff

Вже на наступному тижні в Лас-Вегасі стартує Світова серія покеру. WSOP проведе 88 офлайн-івентів, в яких розіграє золоті браслети серед кращих гравців світу.

На турнір з'їдуться найвідоміші покеристи, серед яких Філ Хельмут, Даніель Негреану, Філ Айві та навіть Дойл Брансон. Також зіграти на серії планує і Майк Матусов, володар чотирьох браслетів.

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Скандальний американець продає свої частки на WSOP. Кожен може інвестувати в бай-ін Майка та отримати від цього вигоду в разі його потрапляння в призи. Правда, коефіцієнт, виставлений Матусова, викликав обурення (1,3 – 1,5).

Найяскравішим коментарем можна назвати фразу "Я краще спалю свої гроші". Крім того, Майку пригадали його скандальні слова на подкасті Дага Полка, коли він заявив, що вакцина від ковіду викликає аутизм.

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А ось інші покер-про заступилися за Майка. Той же Філ Хельмут заявив про готовність інвестувати у свого колегу, тоді як Патрік Леонард з сарказмом сказав, що хоче купувати частки Матусова найближчі п'ять років.

Раніше Матусов зумів підхопити коронавірус під час бою Макгрегор – Порьє. Відзначимо, що за свою кар'єру Майк заробив в сумі 9,75 мільйона доларів.

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