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Вакцина не допомогла: популярний покерист підхопив ковід на поєдинку між Макгрегором та Порьє

Анатолій Дерека Анатолій Дерека
22 липня, 19:45
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Майк Матусів вже був щеплений від коронавірусу, однак це не завадило йому підхопити заразу після відвідування крутого поєдинку ММА в Лас-Вегасі
Майк Матусов заразився коронавірусом
Майк Матусов заразився коронавірусом / Фото: Getty Images

Майже два тижні тому Конор Макгрегор програв Дастіну Порьє в поєдинку UFC 264 у Лас-Вегасі. Ірландець зламав ногу під час бою і не зміг продовжити поєдинок.

Одним з відвідувачів того матчу став відомий американський покерист Майк Матусов. Відвідування бою не пройшло для Майка без наслідків. На своїй сторінці в Twitter американець заявив, що підчепив ковід.

Що цікаво, перед цим Матусов була вакцинований від коронавірусу, що викликало у 53-річного покериста гнів. Майк не раз змінював свою думку стосовно ковіду і сенсу вакцинуватися.

"Досить абсурдно, що я виходив з дому шість разів за 18 місяців, повністю щеплений і все одно заразився коронавірусом. У мене є друзі, які навіть не пройшли вакцинацію, виходять на вулицю кожен день і так і не перехворіли їм".

Варто зазначити, що вакцина від ковіду не виключає зараження вірусом, а лише полегшує симптоми хвороби. Отже, Майк, який не раз зловживав наркотиками та має інші проблеми зі здоров'ям, може бути вдячний, що переносить ковід в легкій формі.

Відзначимо, що за свою кар'єру Матусов чотири рази вигравав золотий браслет WSOP, а також заробив в сумі 9,75 мільйона доларів. Зараз же Майк на ізоляції і приділяє час WSOP Online, однак там він поки далекий від успіху.

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