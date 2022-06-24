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Виграв майже мільйон за місяць! Став відомий перший дворазовий переможець на WSOP 2022

Анатолій Дерека
24 червня, 14:42
Даніель Зак успішно пройшов турнір із Семикарткового Стаду і забрав другу свою нагороду на Світовій серії покеру

Даніель Зак виграв третій браслет WSOP у кар'єрі

На Світовій серії покеру, де розігрується 89 золотих браслетів, визначився перший дворазовий тріумфатор. Ним став американець Даніель Зак.

Хлопець з Принстона уславився фахівцем з нетипових видів покеру. Зак виграв івент №15 по Омаху Хай-Лоу, піднявши 440 тисяч. А тепер успіх посміхнувся йому в турнірі №40 з Семикарткового Стаду.

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У двогодинному хедз-апі події за 10 тисяч Даніель зміг здолати Девіда Фанкхаузера і заробити 324К. Усього ж Зак вже всьоме опинився у призах на цій Світовій серії покеру.

Це принесло йому на WSOP 905 тисяч доларів. Для нього це вже третій браслет у кар'єрі. Його загальний прибуток від покеру дорівнює 2,2 мільйона доларів.

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Результати фінального столу турніру WSOP Seven Card Stud Hi-Lo 8 or Better Championship :

  1. Даніель Зак – 324,1 тис. доларів
  2. Девід Фанкхаузер – 200,3 тис. доларів
  3. Зія Рахім – 147,8 тис. доларів
  4. Ерік Куртцман – 110,3 тис. доларів
  5. Шон Діб – 83,4 тис. доларів
  6. Чед Івслейдж – 63,9 тис. доларів
  7. Браян Гастінгс – 49,5 тис. доларів
  8. Стівен Луб – 38,9 тис. доларів
  9. Лонг Тран – 31 тис. доларів