Выиграл почти миллион за месяц! Стал известен первый двукратный победитель на WSOP 2022

Даниэль Зак выиграл третий браслет WSOP в карьере

На Мировой серии покера, где разыгрывается 89 золотых браслетов, определился первый двукратный триумфатор. Им стал американец Даниэль Зак.

Парень из Принстона прослыл спецом по нетипичным видам покера. Зак выиграл ивент №15 по Омахе Хай-Лоу, подняв 440 тысяч. А теперь успех улыбнулся ему в турнире №40 по Семикарточному Стаду.

Реклама

Читайте также: Американский адвокат выиграл браслет в покер ради мамы

В двухчасовом хедз-апе события за 10 тысяч Даниэль смог одолеть Дэвида Фанкхаузера и заработать 324К. Всего же Зак уже в седьмой раз оказался в призах на этой Мировой серии покера.

Это в сумме принесло ему на WSOP 905 тысяч долларов. Для него это уже третий браслет в карьере. Его общий доход от покера равен 2,2 миллиона долларов.

Реклама

Результаты финального стола турнира WSOP Seven Card Stud Hi-Lo 8 or Better Championship :