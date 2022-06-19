Виграв та зник! Як гравець у покер забув забрати 180 тисяч призових

Як виглядають браслети WSOP / Фото: Pokernews

Світова серія покеру є найбільшим турніром з покеру у світі. Щорічно до Лас-Вегасу з'їжджаються тисячі людей з усього світу, щоб розіграти мільйони призових та золоті браслети.

Для багатьох це шанс підняти цілий стан, однак є й такі гравці, для яких призові WSOP – повсякденність. Про кумедну ситуацію розповів відомий покерист Бен Ю.

Реклама

На нинішній Світовій покерній серії американець розговорився з одним з флорів. Це працівник казино, який керує дилерами і допомагає вирішувати суперечки.

Читайте також: Кримчанин потрапив у призи у трьох турнірах поспіль

Так ось, він розповів, що один із призерів WSOP 2018 досі не забрав свої призові з каси. При цьому сума виграшу становила чималі 180 тисяч доларів!

Реклама

Ім'я цього покериста так і залишилося в таємниці. Фанати відразу ж припустили, що йдеться про німця Йоханнеса Беккера, який виграв 180,4К у восьмому івенті з Лоуболлу. Щоправда, сам гравець відреагував у Twitter, що це, найімовірніше, не він.