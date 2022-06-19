Выиграл и исчез! Как игрок в покер забыл забрать 180 тысяч призовых

Как выглядят браслеты WSOP / Фото: Pokernews

Мировая серия покера является крупнейшим турниром по покеру в мире. Ежегодно в Лас-Вегас съезжаются тысячи людей со всего мира, чтобы разыграть миллионы призовых и золотые браслеты.

Для многих это шанс поднять целое состояние, однако есть и такие игроки, для которых призовые на WSOP – обыденность. О забавной ситуации рассказал известный покерист Бен Ю.

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На нынешней Мировой серии покера американец разговорился с одним из флоров. Это работник казино, который руководит дилерами и помогает разрешать возникающие споры.

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Так вот, он рассказал, что один из призеров WSOP 2018 до сих пор не забрал свои призовые из кассы. При этом сумма выигрыша составила немаленькие 180 тысяч долларов!

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Имя данного покериста так и осталось в тайне. Фанаты тут же предположили, что речь идет о немце Йоханнесе Беккере, который выиграл 180,4К в восьмом ивенте по Лоуболлу. Правда, сам игрок отреагировал в Twitter, что это, скорее всего, не он.