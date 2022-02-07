Вся надія на біатлон: оцінюємо шанси на медалі України у Пекіні-2022

Юлія Джима / Фото: Getty Images

4 лютого у Пекіні стартувала зимова Олімпіада-2022. Майже три тисячі спортсменів з'їхалися з усього світу, щоб поділити між собою 109 комплектів медалей у різних видах спорту.

Нашу країну представляють 45 спортсменів, шанси яких оцінюють досить низько. Букмекери схиляються до того, що Україна не візьме жодної медалі у Пекіні.

Реклама

При цьому найвищі шанси бачаться в біатлоні. Сьогодні якраз пройдуть індивідуальні перегони серед жінок, де виступатимуть три наші представниці – Юлія Джима, Валентина Семеренко та Ірина Петренко.

Юлія Джима / Фото: Getty Images

Їх могло бути ще більше, але Олена Білосюк та Дарина Блашко заразилися ковідом. Тим часом Parimatch представив котирування на фаворита індивідуальних жіночих перегонів на 15 км.

Реклама

На їхню думку, найбільше шансів на золото у норвежки Марті Олсбю-Рейселан. Коефіцієнт на її тріумф складає 4.50. Її головною конкуренткою бачиться Ельвіра Еберг – 7.00.

Читайте також: Українські біатлоністи стали статистами у змішаній естафеті

Що ж до наших спортсменок, то на Юлію Джиму виставлений коефіцієнт 50.00, тоді як Петренко та Семеренко немає у списку можливих переможниць При цьому котирування на те, що Юлія візьме медаль, складають 15.00.

Реклама

Зазначимо, що старт перегонів заплановано на 11:00 за київським часом. У прямій трансляції біатлон буде доступний на телеканалі UA:Перший, а також на платформі OLL.TV.