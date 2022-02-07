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Главная Игра Букмекер

Вся надежда на биатлон: оцениваем шансы на медали Украины в Пекине-2022

Анатолий Дерека
7 февраля, 07:21
Сегодня состоится индивидуальная гонка на 15 км, в которой примут участие три украинки. Прогноз букмекеров на биатлон

Юлия Джима / Фото: Getty Images

4 февраля в Пекине стартовала зимняя Олимпиада-2022. Почти три тысячи спортсменов съехались со всего мира, чтобы разделить между собой 109 комплектов медалей в разных видах спорта.

Нашу страну же представляют 45 спортсменов, шансы которых оценивают довольно низко. Букмекеры склоняются к тому, что Украина не возьмет ни одной медали в Пекине.

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При этом наивысшие наши шансы видятся в биатлоне. Сегодня как раз пройдет индивидуальная гонка среди женщин, где выступят три наши представительницы – Юлия Джима, Валентина Семеренко и Ирина Петренко.

Юлия Джима / Фото: Getty Images

Их могло быть еще больше, но Елена Билосюк и Дарья Блашко заразились ковидом. Тем временем Parimatchпредставил котировки на фаворита индивидуальной женской гонки на 15 км.

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По их мнению, больше всего шансов на золото у норвежки Марте Олсбю-Рейселанн. Коэффициент на ее триумф составляет 4.50. Ее главной конкуренткой видится Эльвира Эберг – 7.00.

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Что же касается наших спортсменок, то на Юлию Джиму выставлен коэффициент 50.00, тогда как Петренко и Семеренко нет в списке возможных победительниц. При этом котировки на то, что Юлия возьмет медаль, составляют 15.00.

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Отметим, что старт гонки намечен на 11:00 по киевскому времени. В прямой трансляции биатлон будет доступен на телеканале UA:Перший, а также на платформе OLL.TV.