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Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
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Воістину великий чемпіон! Як легендарний Філ Хельмут виступив на WSOP 2021

Анатолій Дерека
29 листопада, 16:35
Американський покерист і рекордсмен Світової серії покеру з браслетів зумів залишитися в плюсі, заробивши 800 тисяч доларів

Філ Хельмут - рекордсмен по браслетах WSOP / Фото: Instagram Філа Хельмута

Минулого тижня добігла кінця Світова серія покеру 2021. Організатори розіграли 88 золотих браслетів у казино Rio, яке розташоване у Лас-Вегасі.

Окрім того, WSOP розіграла десятки мільйонів доларів призових. Не всі відомі покеристи вдало провели цей відрізок. Так, один із найкращих гравців в історії Ден Сміт пішов у мінус на 900 тисяч доларів.

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Також про свої успіхи на WSOP звітував рекордсмен за кількістю браслетів Філ Хельмут. PokerBrat взяв участь у 34-х івентах та отримав чистий прибуток у 800 тисяч американські гроші.

Зробивши бай-іни на загальну суму в 448К, Хельмут відвіз додому з Вегаса 1,24 мільйона. Зазначимо, що Філ ще й був близьким до титулу найкращого гравця WSOP, проте поступився Джошу Ар'є.

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Для Хельмута Світова покерна серія точно закінчилася вдало, адже він зміг виграти 16-й браслет, збільшивши ще більше свій відрив від переслідувачів. Крім того, Філ сім разів закінчував турніри за фінальним столом, що є рекордним показником за одну серію. У призах PokerBrat опинявся 10 разів.