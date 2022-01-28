28 січня 16:00
Шахтар 0
Маріуполь 0
30 січня 18:00 Онлайн
Єгипет --
Марокко --
31 січня 16:00
Шахтар --
Црвена Звезда --
3 лютого 19:00
Полісся --
Верес --
4 лютого 19:00
Металіст --
Чорноморець --
5 лютого 17:00
Евертон --
Брентфорд --
5 лютого 19:30
Баварія --
Лейпциг --
5 лютого 22:00
Тоттенгем --
Брайтон --
6 лютого 16:30
Боруссія Д --
Байєр --
6 лютого 17:15 Онлайн
Барселона --
Атлетіко --
6 лютого 21:45 Онлайн
Лілль --
ПСЖ --
7 лютого 19:00
Полісся --
Чорноморець --
8 лютого 19:00
Металіст --
Верес --
8 лютого 22:00
Бернлі --
Манчестер Сіті --
9 лютого 21:45
Манчестер Сіті --
Брентфорд --
9 лютого 22:00
Мілан --
Лаціо --
10 лютого 21:45
Ліверпуль --
Лестер --
10 лютого 22:00
Ювентус --
Сассуоло --
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У Шарм-ель-Шейху пройде велика покерна серія – відбір на неї пройде в Україні

Павло Василенко
28 січня, 17:02
Найбільший покер-рум України PokerMatch розіграє квитки на Sharm Poker Open, що відбудеться в курортному місті Єгипту наприкінці лютого.

Sharm Poker Open відбудеться у Шарм-ель-Шейху з 18 по 27 лютого / Фото: PokerMatch

Український покер-рум PokerMatch продовжує радувати своїх клієнтів крутими серіями як в онлайні, так і "живому" форматі. Так, тиждень тому компанія завершила найбільшу серію PokerMatch UA Millions .

А вже наприкінці наступного місяця відбудуться нові офлайн-події. Щоправда, пройдуть вони не в Україні, а в тепліших краях. З 18 по 27 лютого в єгипетському Шарм-ель-Шейху пройде серія Sharm Poker Open .

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Організаторами виступлять Всеукраїнська федерація спортивного покеру та Федерація покеру Білорусі спільно з PokerMatch. У програму увійдуть івенти по Холдему, Омаху та OFC, які проходитимуть у п'ятизірковому готелі Amwaj.

Розклад серії Sharm Poker Open

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Очікуваний призовий фонд Sharm Poker Open складе 500 тисяч доларів, а гарантія Main Event – 150К. При цьому потрапити на Головну подію можна буде через онлайн-сателіти на PokerMatch.

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Проходитимуть вони з 29 січня по 19 лютого, а потрапити на них можна буде навіть безкоштовно! Докладніше про правила участі можна дізнатися на офіційному сайті PokerMatch .