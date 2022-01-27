Гра
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
☎ Переговори Байден-Зеленський 🔴 Розстріли в дніпрі 👊 США відмовили Росії 🗣 Нормандський формат у Парижі
poker
СЬОГОДНІ Гра Новини покеру

В Україні відбудеться турнір з покеру за принципом Ліги чемпіонів. Формат та правила участі

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
27 січня, 17:02
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Найбільший покер-рум України PokerMatch та Poker Competition League організують хедз-ап івент із гарантією 5 тисяч доларів. Розповідаємо, як взяти участь
PCL: Heads-Up PokerMatch Championship відбудеться з 2 лютого до 4 квітня
PCL: Heads-Up PokerMatch Championship відбудеться з 2 лютого до 4 квітня / Фото: PokerMatch

У неділю у київському готелі Premier Palace завершилася перша велика серія року PokerMatch UA Millions. А вже у лютому покер-рум розпочне новий турнір PCL: Heads-Up PokerMatch Championship. Розповідаємо докладніше про цей захоплюючий івент.

ХТО ЗІГРАЄ

Реклама

Участь у PCL: Heads-Up PokerMatch Championship приймуть відомі покеристи та стримери, а також любителі цієї гри. П'ять місць у турнірі буде розіграно у двох сателітах (2-3 лютого), бай-ін яких складе всього 10 гривень.

ДАТА САТЕЛІТ ФОРМАТ Гарантія
2 лютого, 19:00Open Qualification Round #1 Heads-up MTT-шутаут2 квитки до групового раунду
3 лютого, 19:00Open Qualification Round #2 MTT (6-макс)3 квитки до групового раунду

ФОРМАТ

Змагання пройде у форматі хедз-апу, який нагадуватиме футбольну Лігу чемпіонів. У турнірі візьмуть участь 32 гравці, які будуть розділені на 8 груп по чотири учасники. Жеребкування пройде 4 лютого, під час неї буде розіграний ще один квиток до івенту.

Реклама

Читайте також: Чому в Києві можна проводити дорогі турніри з покеру

На груповій стадії учасники зіграють один проти одного у трьох турах. Кожен матч триватиме до п'яти перемог одного із гравців. При цьому, на відміну від Ліги чемпіонів, у плей-офф турніру потраплять усі учасники.

Після цього розпочнеться гра на виліт. У плей-офф гравцеві потрібно буде здолати суперника у шести хедз-апах, щоб пройти у наступну стадію.

Реклама

ПРИЗОВІ

PCL: Heads-Up PokerMatch Championship завершиться 4 квітня. У призах опиняться четверо найкращих покеристів, які розділять між собою призовий фонд 5 тисяч доларів. Половина від цієї суми дістанеться переможцю. Вся виграна сума буде виплачена гравцям у вигляді турнірних грошей на PokerMatch.

  • 1 місце – 2500 доларів + кубок
  • 2 місце – 1500 доларів + медаль
  • 3 місце – 750 доларів + медаль
  • 4 місце – 250 доларів

РОЗКЛАД

ДАТА СТАДІЯ
7-15 лютогоГруповий раунд, 1 тур
16-22 лютогоГруповий раунд, 2 тур
23 лютого – 6 березняГруповий раунд, 3 тур
7-14 березня1/16 фіналу
15-22 березня1/8 фіналу
23-27 березня1/4 фіналу
28-31 березня1/2 фіналу
1-4 квітняМатч за третє місце
1-4 квітняФінал

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Всі новини
Покер
Показати ще
Світова серія покеру
Більше про серію
покерWAGs
ДІВЧАТА ПОКЕРУ
психологія азарту
Більше статей
Основи покеру
Більше знань
Покер - це твій спорт
Poker Gifts
Що подарувати любителю покеру?
Обрати ідею
ІМЕНИННИКИ МІСЯЦЯ
СІЧЕНЬ
Майкл Мізракі
Майкл Мізракі
Марша Ваггонер
Марша Ваггонер
Джей Сі Тран
Джей Сі Тран
Алі Імсіровіч рве усіх 2021 року
Алі Імсіровіч
Кері Катц
Кері Катц
1 /2
Дні народження січня
Опитування
Рейтинг
Рекордсмени по браслетах WSOP
1
Філ Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонні Чен
10
4
Філ Айві
10
5
Джонні Мосс
9
6
Ерік Сайдел
9
Дивитись весь рейтинг
Опитування
Рейтинг
Найуспішніші гравці в покер. Призові за кар'єру, $ млн:
1
Джастін Бономо Джастін Бономо
57.2
2
Брін Кенні Брін Кенні
57.1
3
Даніель Негреану Даніель Негреану
45.1
4
Ерік Сайдел Ерік Сайдел
38.4
5
Девід Пітерс Девід Пітерс
38.2
Дивитись весь рейтинг
Main Event WSOP 2021

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Гра
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти