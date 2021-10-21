21 жовтня 60’
ЦСКА Софія 0
Зоря 0
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
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Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
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Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
30 жовтня 00:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
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Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
3 листопада 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 листопада 22:00
Ліверпуль --
Атлетіко --
3 листопада 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
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Боруссія Д --
Аякс --
3 листопада 22:00
Шериф --
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У Лас-Вегасі вночі важко заснути. Особливо, коли танцює така красуня (відео)

Андрій Трофімов
21 жовтня, 22:10
Активна покеристка Лілі Кілетто підпалила Instagram гарячим танцем в номері, одягнувши червону міні-сукню

Лілі Кілетто запалює Instagram своїми танцями / Фото: Instagram Лілі Кілетто

Одна з найгарячіших покеристок світу Лілі Кілетто намагається не пропускати покерні серії. А вже якщо мова йде про WSOP, дівчина обов'язково буде в центрі подій.

Так сталося і в цьому році, американка вже взяла участь в декількох івентах Світової серії покеру і навіть разок потрапила в призи. Правда, 188 місце в події дозволило красуні заробити лише 3,9 тисячі доларів.

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У вільний час Лілі також не втрачає можливості розважитися. Дівчина поселилася в фешенебельному готелі Encore та опублікувала гарячий пост з номера.

Кілетто зізналася, що їй важко заснути в "місті гріхів" і додала спокусливе відео з еротичними танцями. Красуня одягла червону міні-сукню і порадувала підписників своїми пишними формами.

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Відзначимо, що за свою кар'єру Кілетто заробила майже 900 тисяч доларів. Лілі чимало потрапляла в призи на великих івентах. Наприклад, на WPT в Монреалі у 2013 році вона виявилася п'ятою в Головній події, піднявши 120 тисяч доларів.

А трохи раніше дівчина відмінно зіграла на чемпіонаті WPT з Безлімітного Холдему Lucky Hearts Poker Open, де за 2 місце отримала майже 200 тисяч.

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