Ужастик замість футболу. Обличчя Роналду та Мессі в eFootball – головна антиреклама гри (фото)

Кріштіану Роналду навряд чи сподобається своє зображення в eFootball / Фото: Getty Images

Вчора відбувся офіційний реліз відеоігри eFootball 2022. Раніше симулятор мав назву Pro Evolution Soccer, проте розробник Konami зважився на ребрендинг.

Відеогра доступна на PC, PS4, PS5, Xbox One та Xbox Series X/S, а пізніше очікується випуск версії для iOS і Android. Симулятор eFootball є безкоштовним, проте в ньому будуть доступні внутрішні покупки.

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Тим часом, в інтернеті вже почалася хвиля критики на адресу Konami. На Steam гра зібрала аж 92% негативних відгуків.

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Вся справа в обличчях гравців, які викликають чи то сміх, чи то жах. Ось, наприклад, як виглядають сучасні ікони футболу Кріштіану Роналду і Ліонель Мессі.

А як вам обличчя Рафаеля Варана, Серхіо Рамоса та Кіліана Мбаппе?

Ну а очі Поля Погба – просто безцінні!

Представники Konami прокоментували цей хейт. Компанія заявила, що знає про проблеми та спробує їх виправити.

Починаючи з наступного тижня розробники будуть працювати над оновленням, яке повинне вийти в цьому місяці. Konami також пообіцяла продовжувати підтримку проєкту, намагаючись врахувати всі зазначені недоліки.