Ужастик вместо футбола. Лица Роналду и Месси в eFootball – главная антиреклама игры (фото)

Криштиану Роналду вряд ли понравится свое изображение в eFootball / Фото: Getty Images
Вчера состоялся официальный релиз видеоигры eFootball 2022. Ранее симулятор имел название Pro Evolution Soccer, однако разработчик Konami решился на ребрендинг.
Видеоигра доступна на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S, а позже ожидается выпуск версии для iOS и Android. Симулятор eFootball является бесплатным, однако в нем будут доступны внутренние покупки.
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Тем временем, в интернете уже началась волна критики в адрес Konami. На Steam игра собрала аж 92% отрицательных отзывов.
Все дело в лицах игроков, которые вызывают то ли смех, то ли ужас. Вот к примеру как выглядят современные иконы футбола Криштиану Роналду и Лионель Месси.
А как вам лицо Рафаэля Варана, Серхио Рамоса и Килиана Мбаппе?
Ну а глаза Поля Погба – просто бесценны!
Представители Konami прокомментировали данный хейт. Компания заявила, что знает о проблемах и постарается их исправить.
Начиная со следующей недели разработчики будут трудиться над обновлением, которое должно выйти в этом месяце. Konami также пообещала продолжать поддержку проекта, стараясь учесть все указанные недостатки.