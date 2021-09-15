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Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
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Верес --
25 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Зоря --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
25 вересня 00:00
Олександрія --
Маріуполь --
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Помер популярний комік Норм Макдональд. Він озвучував "Сімпсони" та пса з "Доктора Дуліттла"

Анатолій Дерека
15 вересня, 14:35
Канадський актор і покерист довгий час вів боротьбу з онкологічним захворюванням, проте в підсумку програв її

Норм Макдональд помер у 61 рік / Фото: Getty Images

Відомий актор, комік, а також гравець в покер Норм Макдональд помер у віці 61 року. Про це повідомив представник канадця Джефф Деніс.

Вже більше 10 років Макдональд боровся з раком, проте так і не зміг побороти онкологічне захворювання. Норм народився у Квебеку і вже в 90-х дебютував в кінематографі.

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На його рахунку ролі в таких фільмах як "Біллі Медісон", "Брудна робота", "Народ проти Ларрі Флінта", "Людина на Місяці", "Безглузда шістка", "Мене звуть Ерл" і "Суботнього вечора в прямому ефірі". Також Норм озвучував собак з "Доктора Дуліттл" і "Пса-вампіра", а також мультфільми "Сімпсони" і "Клаус".

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Попрощався з Макдональдом відомий актор Джим Керрі на своїй сторінці в Twitter: "Він був одним з найдорогоцінніших наших каменів. Чесний і відважний геній комедії".

Крім того, канадець був активним гравцем в покер і намагався не пропускати щорічні WSOP. Правда, істотного успіху за овальним столом не досяг.

На Світової серії Норм тричі опинявся в призах, а всього за кар'єру покериста Макдональд заробив 54 тисячі доларів.

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