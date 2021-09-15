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Аякс --
Бешикташ --
28 сентября 19:45
Шахтер --
Интер --
28 сентября 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сити --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
Боруссия Д --
Спортинг --
28 сентября 22:00
Реал --
Шериф --
15 сентября 00:00
Минай --
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Рух --
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Рух --
Динамо --
25 сентября 00:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 00:00
Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 00:00
Черноморец --
Ингулец --
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Умер популярный комик Норм Макдональд. Он озвучивал "Симпсоны" и пса из "Доктора Дулиттла"

Анатолий Дерека
15 сентября, 14:35
Канадский актер и покерист долгое время вел борьбу с онкологическим заболеванием, однако в итоге проиграл ее

Норм Макдональд умер в 61 год / Фото: Getty Images

Известный актер, комик, а также игрок в покер Норм Макдональд скончался в возрасте 61 года. Об этом сообщил представитель канадца Джефф Дэнис.

Уже более 10 лет Макдональд боролся с раком, однако так и не смог побороть онкологическое заболевание. Норм родился в Квебеке и уже в 90-х дебютировал в кинематографе.

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На его счету роли в таких фильмах как "Билли Мэдисон", "Грязная работа", "Народ против Ларри Флинта", "Человек на Луне", "Нелепая шестерка", "Меня зовут Эрл" и "Субботним вечером в прямом эфире". Также Норм озвучивал собак из "Доктора Дулиттла" и "Пса-вампира", а также мультфильмы "Симпсоны" и "Клаус".

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Попрощался с Макдональдом известный актер Джим Керри на своей страничке в Twitter: "Он был одним из самых драгоценных наших камней. Честный и отважный гений комедии".

Кроме того, канадец был активным игроков в покер и старался не пропускать ежегодные WSOP. Правда, существенного успеха за овальным столом не добился.

На Мировой серии Норм трижды оказывался в призах, а всего за карьеру покериста Макдональд заработал 54 тысячи долларов.

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