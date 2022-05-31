1 червня 19:00
Польща --
Уельс --
1 червня 21:45
Шотландія --
Україна --
1 червня 21:45
Італія --
Аргентина --
2 червня 21:45
Чехія --
Швейцарія --
2 червня 21:45
Іспанія --
Португалія --
3 червня 21:45
Хорватія --
Австрія --
3 червня 21:45
Франція --
Данія --
3 червня 21:45
Бельгія --
Нідерланди --
4 червня 16:00
Вірменія --
Ірландія --
4 червня 19:00
Угорщина --
Англія --
4 червня 21:45
Італія --
Німеччина --
5 червня 21:45
Чехія --
Іспанія --
5 червня 21:45
Португалія --
Швейцарія --
6 червня 21:45
Хорватія --
Франція --
6 червня 21:45
Австрія --
Данія --
7 червня 21:45
Італія --
Угорщина --
7 червня 21:45
Німеччина --
Англія --
8 червня 21:45
Шотландія --
Вірменія --
8 червня 21:45
Уельс --
Нідерланди --
8 червня 21:45
Бельгія --
Польща --
8 червня 21:45
Ірландія --
Україна --
9 червня 21:45
Португалія --
Чехія --
9 червня 21:45
Швейцарія --
Іспанія --
10 червня 21:45
Австрія --
Франція --
10 червня 21:45
Данія --
Хорватія --
11 червня 16:00
Україна --
Вірменія --
11 червня 19:00
Ірландія --
Шотландія --
11 червня 21:45
Нідерланди --
Польща --
11 червня 21:45
Уельс --
Бельгія --
11 червня 21:45
Англія --
Італія --
11 червня 21:45
Угорщина --
Німеччина --
12 червня 21:45
Іспанія --
Чехія --
12 червня 21:45
Швейцарія --
Португалія --
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Український гравець у покер заробив 13 тисяч доларів в інтернеті

Анатолій Дерека
31 травня, 11:01
Анонім під ніком "tytkto" зайняв восьму позицію в онлайн-турнірі з Безлімітного Холдему на SCOOP

Серія онлайн-турнірів SCOOP 2022 - найбільша в інтернете

Весняний кубок з онлайн-покеру (SCOOP) наближається до закінчення. На серії успішно виступають українські покеристи, які виграли вже понад сотню тисяч доларів разом і взявши вісім трофеїв.

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Вчора ще один наш співвітчизник потрапив у призи. Гравець під ніком "tytkto" не пошкодував 1050 доларів заради нокаут-турніру з Безлімітного Холдему.

Зрештою наш земляк вийшов до фіналки і посів 8 місці. Разом із баунті "tytkto" заробив 13,5 тисяч доларів. Переможцем турніру став аргентинець Дам'ян Салас.

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Покерист обіграв у хедз-апі костариканца Майкла Телкера і став володарем 103,7 тисячі американських грошей. Салас є визнаним майстром інтернет-івентів, вигравши у 2020 Main Event на WSOP Online.

Зазначимо, що днями бразилець Рафаель Мораєс виграв турнір SCOOP у прямому ефірі на стрімі. Це дозволило йому заробити аж 44 тисячі.