Українець сенсаційно виграв 663 тисячі доларів в інтернеті

Українські покеристи продовжують рвати та кидати в інтернеті. На турнірах весняного кубка з онлайн-покеру (SCOOP) нашим гравцям підкорилося вже сім перемог.
Також яскраво виступив наш представник і на культовому івенті Super Million$ з бай-іном 10 тисяч доларів. Ренат Богданов відібрався на івент через сателіт, витративши тисячу американських грошей.
Проте українець зміг дійти до фіналки та зайняти підсумкове 4 місце. У вирішальній стадії йому дуже щастило з парами сімок. Саме з цією рукою він зумів переїхати двох опонентів. У результаті Богданову вдалося заробити 663 тисяч доларів.
Читайте також: Бізнесмен із США викупив картину Ерні Барнса за шалені гроші
Переможцем став визнаний майстер онлайн-покеру Оле Шеміон. Хлопець розпочинав фіналку лише з п'ятим стеком, проте кілька роздач вивели його у чіплідери. У хедз-апі Олі здолав шведа Саймона Меттсона і заробив майже 1,5М.
Результати фінального столу Super Million$:
- Оле Шеміон – 1,45 млн доларів
- Саймон Меттсон – 1,12 млн доларів
- Руї Феррейра – 860,6 тис. доларів
- Ренат Богданов – 663,6 тис. доларів
- Кріс Клодницьки – 511,7 тис. доларів
- Жоао Вієйра – 394,6 тис. доларів
- Ронан Суїні – 304,3 тис. доларів
- kolayruss1978 – 234,6 тис. доларів
- PDC Mayor – 180,9 тис. доларів