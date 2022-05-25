Українець сенсаційно виграв 663 тисячі доларів в інтернеті

Покерист Ренат Богданов кваліфікувався на івент Super Million$ через сателіт, що не завадило йому посісти високе місце

Український покерист Ренат Богданов

Українські покеристи продовжують рвати та кидати в інтернеті. На турнірах весняного кубка з онлайн-покеру (SCOOP) нашим гравцям підкорилося вже сім перемог.

Також яскраво виступив наш представник і на культовому івенті Super Million$ з бай-іном 10 тисяч доларів. Ренат Богданов відібрався на івент через сателіт, витративши тисячу американських грошей.

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Проте українець зміг дійти до фіналки та зайняти підсумкове 4 місце. У вирішальній стадії йому дуже щастило з парами сімок. Саме з цією рукою він зумів переїхати двох опонентів. У результаті Богданову вдалося заробити 663 тисяч доларів.

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Переможцем став визнаний майстер онлайн-покеру Оле Шеміон. Хлопець розпочинав фіналку лише з п'ятим стеком, проте кілька роздач вивели його у чіплідери. У хедз-апі Олі здолав шведа Саймона Меттсона і заробив майже 1,5М.

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Результати фінального столу Super Million$: