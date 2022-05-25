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Українець сенсаційно виграв 663 тисячі доларів в інтернеті

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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25 травня, 23:44
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Покерист Ренат Богданов кваліфікувався на івент Super Million$ через сателіт, що не завадило йому посісти високе місце
Український покерист Ренат Богданов
Український покерист Ренат Богданов

Українські покеристи продовжують рвати та кидати в інтернеті. На турнірах весняного кубка з онлайн-покеру (SCOOP) нашим гравцям підкорилося вже сім перемог.

Також яскраво виступив наш представник і на культовому івенті Super Million$ з бай-іном 10 тисяч доларів. Ренат Богданов відібрався на івент через сателіт, витративши тисячу американських грошей.

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Проте українець зміг дійти до фіналки та зайняти підсумкове 4 місце. У вирішальній стадії йому дуже щастило з парами сімок. Саме з цією рукою він зумів переїхати двох опонентів. У результаті Богданову вдалося заробити 663 тисяч доларів.

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Переможцем став визнаний майстер онлайн-покеру Оле Шеміон. Хлопець розпочинав фіналку лише з п'ятим стеком, проте кілька роздач вивели його у чіплідери. У хедз-апі Олі здолав шведа Саймона Меттсона і заробив майже 1,5М.

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Результати фінального столу Super Million$:

  1. Оле Шеміон – 1,45 млн доларів
  2. Саймон Меттсон – 1,12 млн доларів
  3. Руї Феррейра – 860,6 тис. доларів
  4. Ренат Богданов – 663,6 тис. доларів
  5. Кріс Клодницьки – 511,7 тис. доларів
  6. Жоао Вієйра – 394,6 тис. доларів
  7. Ронан Суїні – 304,3 тис. доларів
  8. kolayruss1978 – 234,6 тис. доларів
  9. PDC Mayor – 180,9 тис. доларів

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