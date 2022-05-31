1 июня 19:00
Польша --
Уэльс --
1 июня 21:45
Шотландия --
Украина --
1 июня 21:45
Италия --
Аргентина --
2 июня 21:45
Чехия --
Швейцария --
2 июня 21:45
Испания --
Португалия --
3 июня 21:45
Хорватия --
Австрия --
3 июня 21:45
Франция --
Дания --
3 июня 21:45
Бельгия --
Нидерланды --
4 июня 16:00
Армения --
Ирландия --
4 июня 19:00
Венгрия --
Англия --
4 июня 21:45
Италия --
Германия --
5 июня 21:45
Чехия --
Испания --
5 июня 21:45
Португалия --
Швейцария --
6 июня 21:45
Хорватия --
Франция --
6 июня 21:45
Австрия --
Дания --
7 июня 21:45
Италия --
Венгрия --
7 июня 21:45
Германия --
Англия --
8 июня 21:45
Шотландия --
Армения --
8 июня 21:45
Уэльс --
Нидерланды --
8 июня 21:45
Бельгия --
Польша --
8 июня 21:45
Ирландия --
Украина --
9 июня 21:45
Португалия --
Чехия --
9 июня 21:45
Швейцария --
Испания --
10 июня 21:45
Австрия --
Франция --
10 июня 21:45
Дания --
Хорватия --
11 июня 16:00
Украина --
Армения --
11 июня 19:00
Ирландия --
Шотландия --
11 июня 21:45
Нидерланды --
Польша --
11 июня 21:45
Уэльс --
Бельгия --
11 июня 21:45
Англия --
Италия --
11 июня 21:45
Венгрия --
Германия --
12 июня 21:45
Испания --
Чехия --
12 июня 21:45
Швейцария --
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Украинский игрок в покер заработал 13 тысяч долларов в интернете

Анатолий Дерека
31 мая, 11:01
Аноним под ником "tytkto" занял восьмую позицию в онлайн-турнире по Безлимитному Холдему на SCOOP

Cерия онлайн-турниров SCOOP 2022 - крупнейшая в интернете

Весенний кубок по онлайн-покеру (SCOOP) близится к окончанию. На серии успешно выступают украинские покеристы, выигравшие уже более сотни тысяч долларов вместе и взяв восемь трофеев.

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Вчера же еще один наш соотечественник попал в призы. Игрок под ником "tytkto" не пожалел 1050 долларов ради нокаут-турнира по Безлимитному Холдему.

В итоге наш земляк вышел в финалку и занял 8 месте. Вместе с баунти "tytkto" заработал 13,5 тысячи долларов. Победителем турнира стал аргентинец Дамьян Салас.

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Покерист обыграл в хедз-апе костариканца Майкла Телкера и стал обладателем 103,7 тысяч американских денег. Салас является признанным мастером интернет-ивентов, выиграв в 2020 году Main Event на WSOP Online.

Отметим, что на днях бразилец Рафаэль Мораес выиграл турнир SCOOP в прямом эфире на стриме. Это позволило ему заработать аж 44 тысячи.